“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Thể hiện được tiếng nói, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh tại đại hội 08/05/2026 14:07 Sáng 8/5, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Đa dạng các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 08/05/2026 11:08 Hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026), thiếu nhi Hà Tĩnh đang sôi nổi tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hà Tĩnh kế thừa, lan tỏa tinh thần nhân đạo quốc tế 08/05/2026 05:15 Tiếp nối, lan tỏa tinh thần nhân đạo của phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các giá trị nhân văn bằng những hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Mitraco Hà Tĩnh phát động Tháng Công nhân năm 2026 06/05/2026 19:25 Tháng Công nhân năm 2026, Mitraco Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn, chuyên nghiệp.

Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 06/05/2026 17:25 Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, chắt lọc thông tin trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Lợi ích kép từ chi phí nhỏ 05/05/2026 08:45 Hưởng ứng Tháng Công nhân, nhiều doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm ổn định sản xuất.

Công đoàn chuyển mình, người lao động nâng tầm để bắt nhịp thời cuộc 01/05/2026 08:00 Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu đổi mới đồng bộ đối với tổ chức công đoàn và người lao động Hà Tĩnh, để góp phần xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ, thúc đẩy phát triển bền vững.

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân 01/05/2026 05:20 Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.

Tháng Nhân đạo: Hà Tĩnh phấn đấu huy động 8 tỷ đồng phục vụ an sinh xã hội 29/04/2026 11:36 Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, Tháng Nhân đạo 2026, các cấp hội chữ thập toàn tỉnh phấn đấu huy động tối thiểu 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội.

Dấu ấn tuổi trẻ tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” 25/04/2026 06:07 “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.

Rộn ràng giai điệu cách mạng mừng 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 22/04/2026 21:50 Liên hoan văn nghệ quần chúng tại xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) là sự kiện thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Dấu ấn tuổi trẻ từ chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập 22/04/2026 12:34 Chuỗi hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại nhiều dấu ấn, lan tỏa giá trị lịch sử và khơi dậy tinh thần cống hiến.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn tặng bằng khen 21/04/2026 18:36 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh là một trong 13 đơn vị vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Tháng Thanh niên năm 2026.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh dẫn đầu cả nước thi tìm hiểu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập 18/04/2026 06:00 Sau 3 ngày hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Trung ương Đoàn tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh tham gia tạm xếp thứ nhất toàn quốc.

Phát huy "tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ" trong thời đại mới 15/04/2026 17:41 Diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ” là dịp để thế hệ trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư, rút ra bài học quý báu và khơi dậy lý tưởng trong thời đại mới.

69 xã, phường ở Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm sạch khu dân cư, bãi biển 12/04/2026 11:15 Hoạt động ra quân đồng loạt trên địa bàn Hà Tĩnh đã thu hút hơn 111.700 người tham gia, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại 11/04/2026 14:28 Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước đang được MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh phát động sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân 2026 11/04/2026 05:30 Với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng Công nhân 2026 tại Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, lao động.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong hành trình về nguồn của tuổi trẻ 04/04/2026 19:18 Những hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh trong hành trình về nguồn góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập 03/04/2026 14:15 Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Thế hệ trẻ thi đua hướng về kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Hà Huy Tập 01/04/2026 13:00 Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã và đang nỗ lực thi đua sôi nổi, khẳng định vai trò xung kích trong thời đại mới.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh “cầm tay chỉ việc”, đưa người dân lên không gian số 01/04/2026 11:24 “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang tích cực hỗ trợ cộng đồng tiếp cận công nghệ, góp phần lan tỏa chuyển đổi số đến từng hộ gia đình.

Cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp - làm thế nào để tròn "nhiều vai"? 31/03/2026 09:38 Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh phải đảm nhiệm cùng lúc các vai trò khác nhau. Tính chất công việc đặt ra cho họ những yêu cầu về nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ.

Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay tiếp tục hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam 27/03/2026 18:27 Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh và Hiệp hội CCB tỉnh Bolikhămxay (CHDCND Lào) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, theo đó hai bên sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ nhau nhiều nội dung.

Chuyển giao các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh đoàn, Hội Nông dân tỉnh về MTTQ tỉnh 27/03/2026 17:19 6 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh đoàn và 1 đơn vị trực thuộc Hội Nông dân tỉnh được chuyển giao nguyên trạng về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai 26/03/2026 09:00 Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng bước thắp lên khát vọng cống hiến, lan tỏa tinh thần xung kích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

[Infographic] Yêu nước trong thời đại mới bằng tri thức và ý chí làm chủ tương lai đất nước 26/03/2026 08:53 Trong bài viết “Thanh niên với tương lai đất nước,” Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: Yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động.

Từ mở đường lịch sử đến tiên phong đổi mới - Sứ mệnh của thanh niên 26/03/2026 05:19 Phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng đang tiếp tục giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...

Cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành hành động thiết thực của thanh niên 25/03/2026 20:05 Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".