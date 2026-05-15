(Baohatinh.vn) - Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Chiều 15/5, Đoàn Thanh niên phường Thành Sen phối hợp với Đoàn Thanh niên Các cơ quan Đảng tỉnh tổ chức diễn đàn “Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”.
Tham dự chương trình có lãnh đạo các ban, ngành, phường Thành Sen cùng gần 200 ĐVTN.
Phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tổ chức buổi tọa đàm nhằm góp phần nâng cao kỹ năng tiếp cận, chắt lọc thông tin trên mạng xã hội cho đoàn viên, thanh niên trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.
Sau 3 ngày hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập do Trung ương Đoàn tổ chức, số lượng đoàn viên, thanh niên Hà Tĩnh tham gia tạm xếp thứ nhất toàn quốc.
Diễn đàn “Tinh thần Hà Huy Tập và khát vọng của tuổi trẻ” là dịp để thế hệ trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư, rút ra bài học quý báu và khơi dậy lý tưởng trong thời đại mới.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm của thế hệ trẻ.
Trong bối cảnh hiện nay, đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở ở Hà Tĩnh phải đảm nhiệm cùng lúc các vai trò khác nhau. Tính chất công việc đặt ra cho họ những yêu cầu về nâng cao trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ.
Phát huy truyền thống các thế hệ cha anh, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên Hà Tĩnh nói riêng đang tiếp tục giữ vững niềm tin, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững...
Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), chiều 25/3, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình gặp mặt cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thế hệ trẻ".
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến; thực sự là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!