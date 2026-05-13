Trang trọng chương trình 85 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Chương trình là dịp nhìn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập trong thiếu nhi Hà Tĩnh.

Chiều 13/5, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh tổ chức chương trình kỷ niệm “85 mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước”; tuyên dương giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi, chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi, công trình măng non tiêu biểu.

Tham dự chương trình có đồng chí Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ngành.

Các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, dâng hương thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chương trình là dịp ôn lại chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh; đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tinh thần học tập, rèn luyện trong thiếu nhi Hà Tĩnh hôm nay.
Phát huy truyền thống của các thế hệ đội viên đi trước, thiếu nhi Hà Tĩnh thời gian qua đã tích cực thi đua học tập, rèn luyện, tham gia nhiều phong trào ý nghĩa, góp phần lan tỏa những việc làm tốt, hình ảnh đẹp trong trường học và cộng đồng.
Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trình bày diễn văn kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026).
Tại chương trình, Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh đã tuyên dương 35 bông hoa tiêu biểu trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi tỉnh nhà. Đây là những tấm gương tiêu biểu đã không ngừng cố gắng vươn lên trong học tập, đạt thành tích cao trong các lĩnh vực, tích cực giúp đỡ bạn bè, chăm chỉ làm việc tốt và lan tỏa những giá trị đẹp trong nhà trường và cộng đồng. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trao bằng khen cho các đội viên.
Chương trình cũng vinh danh 35 anh chị giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tiêu biểu. Đây là những cá nhân nhiệt huyết, sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, góp phần xây dựng môi trường học tập, rèn luyện bổ ích, giúp các em trưởng thành toàn diện. Trong ảnh: Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng cùng các đại biểu trao bằng khen cho các Tổng phụ trách Đội.
Nhân dịp ý nghĩa này, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh cũng tuyên dương 10 anh chị phụ trách thiếu nhi tiêu biểu. Đây là những người luôn gần gũi, yêu thương và đồng hành cùng các em bằng tất cả nhiệt huyết tuổi trẻ; là người truyền cảm hứng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, kỹ năng và nhân cách cho thế hệ măng non của quê hương, đất nước.
Dịp này, 5 công trình măng non tiêu biểu được tuyên dương tại chương trình. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và ý thức cống hiến của các anh chị phụ trách cũng như các bạn đội viên, thiếu nhi.
Khép lại chương trình “85 Mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước” là niềm tự hào về chặng đường 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh, nơi đã chắp cánh ước mơ, bồi đắp lý tưởng cho nhiều thế hệ thiếu nhi. Tiếp nối truyền thống ấy, thiếu nhi Hà Tĩnh sẽ tiếp tục chăm ngoan, học giỏi, tích cực rèn luyện, làm nhiều việc tốt để xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hồ.

