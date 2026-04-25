Dấu ấn tuổi trẻ tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”

Trong dòng chảy hội nhập ngày càng sâu rộng, những hành trình giao lưu, học tập quốc tế không chỉ dừng lại ở trải nghiệm mà còn trở thành môi trường quan trọng để thế hệ trẻ bồi đắp bản lĩnh, nuôi dưỡng lý tưởng. “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc tổ chức là một hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ 2 nước.

Chương trình diễn ra từ ngày 11-18/4 với sự tham gia của 192 đại biểu thanh niên Việt Nam. Các đại biểu đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như: thăm di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, mộ liệt sỹ Phạm Hồng Thái (Việt Nam), di tích Trường Quân sự Hoàng Phố; Diễn đàn thanh niên Việt - Trung với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”. Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã cùng gặp gỡ thanh niên Trung Quốc và Việt Nam tham gia hành trình…

Sinh viên Nguyễn Nhật Trà My (bên trái) và cô giáo Võ Thuý Hiền là 2 đại biểu của Hà Tĩnh tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc.

Trong hành trình giàu ý nghĩa ấy, sự góp mặt của 2 đại biểu tiêu biểu đến từ Hà Tĩnh cho thấy tinh thần chủ động hội nhập của tuổi trẻ quê hương. Những gì họ mang về không chỉ là kỷ niệm mà còn là nhận thức sâu sắc hơn về lịch sử, văn hóa và trên hết là trách nhiệm của người trẻ trong thời đại mới.

Là một trong 2 đại biểu của Hà Tĩnh tham gia “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc, sinh viên Nguyễn Nhật Trà My - lớp Điều dưỡng 18B, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh chia sẻ: “Qua hành trình tại Quảng Châu và Bắc Kinh với nhiều hoạt động như: tìm hiểu các địa điểm lịch sử, khảo sát mô hình phát triển khoa học, công nghệ, doanh nghiệp, đô thị hiện đại và tham gia diễn đàn thanh niên với chủ đề “Kế thừa nguồn gen đỏ”, tôi có cơ hội mở rộng tầm nhìn, hiểu rõ hơn về sự phát triển và vai trò của thanh niên trong bối cảnh hội nhập”.

“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” đã giúp Trà My có cơ hội mở rộng tầm nhìn, hiểu rõ hơn về sự phát triển và vai trò của thanh niên trong bối cảnh hội nhập.

Là sinh viên ngành y, Trà My vốn đã quen với những hoạt động hướng tới cộng đồng. Với vai trò Bí thư Chi đoàn lớp Điều dưỡng 18B và Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Y kết nối”, Trà My cùng Đoàn trường tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện như: “Tết cho em” tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh; khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho thương binh, người có công… Những việc làm ấy, với Trà My không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là cách để người trẻ học cách thấu cảm, trách nhiệm và trưởng thành. Tuy nhiên, “Hành trình đỏ” đã mang lại cho Trà My một “tầng” nhận thức sâu hơn.

Tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”, Trà My cùng các đại biểu Việt Nam đã được tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Nữ sinh chia sẻ: “Trước đây, tôi nghĩ cống hiến chủ yếu là những hành động cụ thể gắn với từng phần việc, từng đợt phong trào thiện nguyện. Nhưng sau chuyến đi, tôi hiểu rằng cống hiến còn là cả một hành trình: không ngừng tự học, nâng cao tri thức và dám dấn thân vào những lĩnh vực mới để đóng góp lâu dài cho xã hội. Từ đó, tôi tự đặt ra cho mình những mục tiêu cao hơn trong học tập, hướng tới trở thành một nhân viên y tế không chỉ giỏi chuyên môn mà còn giàu tinh thần trách nhiệm xã hội”.

Cô Võ Thúy Hiền hào hứng tham gia các hoạt động tại "Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026”.



Đối với cô Võ Thúy Hiền - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 1 thị trấn Thạch Hà (xã Thạch Hà), “Hành trình đỏ” không chỉ là một chuyến đi mà là một cuộc “dấn thân” để tôi luyện bản lĩnh. Những giá trị gặt hái được sau hành trình không chỉ là tri thức mà còn là sự trưởng thành rõ nét của một cán bộ Đội trẻ: dám nghĩ, dám làm và khát vọng cống hiến mãnh liệt hơn. Cô Võ Thúy Hiền chia sẻ: “Tôi mong muốn đưa những cách làm mới vào thực tế, tổ chức các hoạt động Đội theo hướng thiết thực, giảm hình thức, tăng chiều sâu. Đó phải là môi trường để học sinh được bồi dưỡng ý thức trách nhiệm và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Trong khuôn khổ chương trình, cô Thúy Hiền cũng đã được lắng nghe nhiều nội dung trao đổi từ lãnh đạo hai nước liên quan đến các hoạt động giao lưu và hợp tác giữa thanh niên Việt Nam - Trung Quốc. “Qua những chia sẻ của lãnh đạo hai nước về việc gìn giữ, vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung và vai trò của thanh niên, tôi nhận ra rõ hơn trách nhiệm của thế hệ mình. Thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam phải nuôi dưỡng chí lớn, khát vọng lớn, học tập và rèn luyện để trở thành công dân toàn cầu, từng bước hội nhập quốc tế nhưng luôn giữ vững bản sắc văn hóa Việt Nam”, cô Thúy Hiền bày tỏ.

Những hoạt động tại “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” đã giúp cô Võ Thúy Hiền có thêm cơ hội học hỏi, tôi luyện bản lĩnh.

“Hành trình đỏ” vì thế không đơn thuần là một chương trình giao lưu quốc tế mà đã trở thành chất xúc tác mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần hành động trong mỗi người trẻ. Trong bối cảnh yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là những người vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, vừa có tư duy toàn cầu ngày càng trở nên cấp thiết, những giá trị mà hành trình mang lại càng khẳng định ý nghĩa chiến lược trong việc hình thành một thế hệ trẻ năng động, tự tin, sẵn sàng gánh vác trọng trách.

Với Hà Tĩnh - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, việc những người trẻ được tôi luyện qua các hành trình như thế mang một ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Đó chính là sự tiếp nối “mạch nguồn truyền thống” trong một hình thái mới: nơi lòng yêu nước và tinh thần cống hiến được cụ thể hóa bằng tri thức, bằng năng lực hội nhập và khát vọng đưa vị thế quê hương vươn ra thế giới.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu nối dài tình hữu nghị giữa thanh niên 2 nước Việt - Trung mà quan trọng hơn, đây là “trường học” thực tế để đại biểu thanh niên Hà Tĩnh tôi luyện bản lĩnh và nâng cao tư duy. Chúng tôi kỳ vọng, sau chuyến đi, các bạn không chỉ mang theo kiến thức mà phải mang theo tâm thế của những người “kế thừa nguồn gen đỏ” chủ động, biến nhận thức thành giải pháp, biến khát vọng thành hành động cụ thể để phụng sự Tổ quốc trong thời đại số”.