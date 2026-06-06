MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội chuyển mình cùng chính quyền địa phương 2 cấp

​Tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, thời gian qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng và triển khai đồng bộ các giải pháp củng cố, kiện toàn tổ chức. Theo đó, ở cấp tỉnh, từ 6 cơ quan (gồm Ủy ban MTTQ tỉnh và 5 tổ chức chính trị - xã hội) đã hợp nhất thành 1 cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; từ 23 ban, văn phòng giảm còn 10 ban, văn phòng; giảm 81 cán bộ, công chức và người lao động.

Từ 6 cơ quan (gồm Ủy ban MTTQ tỉnh và 5 tổ chức chính trị - xã hội) đã hợp nhất thành 1 cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng với đó, Trường Trung cấp nghề Lý Tự Trọng được chuyển giao về trực thuộc Sở GD&ĐT; 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội được chuyển về trực thuộc Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cũng đang được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Sau kiện toàn tổ chức bộ máy, Đảng bộ MTTQ tỉnh được thành lập với 16 chi bộ trực thuộc và 263 đảng viên, giảm 5 đầu mối đảng bộ, chi bộ trực thuộc so với trước đây.

Thường trực MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tiếp nhận các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh đoàn và Hội Nông dân tỉnh về trực thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Quyên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra (Ủy ban MTTQ tỉnh) cho biết: “Không chỉ kiện toàn về tổ chức bộ máy, MTTQ tỉnh cũng đồng thời điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, ban chuyên môn phù hợp với mô hình tổ chức mới; rà soát vị trí việc làm, phân công nhiệm vụ gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, MTTQ tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp thống nhất hành động, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và triển khai nền tảng “mặt trận số”, phát huy hiệu quả trang thông tin điện tử, hệ thống mạng xã hội, đã góp phần giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành".

MTTQ tỉnh chú trọng điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng, ban chuyên môn phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Ở cấp cơ sở, MTTQ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy MTTQ cấp xã phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; ban hành các quy chế hoạt động, quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy. Sau thời gian vận hành theo mô hình mới, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cơ bản được tinh gọn, giảm sự trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ và từng bước đi vào nền nếp.

Ông Lương Quốc Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Sơn ghi nhận: “Gần 1 năm hoạt động trong bối cảnh mới, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đang ngày càng phát huy rõ nét vai trò nòng cốt trong tập hợp các tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và phản biện xã hội. Qua đó góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”

Khẳng định vai trò “cầu nối” giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội xã Cẩm Lạc xác định phải bám sát cơ sở, gần dân, sát dân hơn. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, MTTQ xã đã tăng cường phối hợp, huy động sự vào cuộc tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội trong các phong trào, cuộc vận động.

MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Cẩm Lạc phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và được người dân hưởng ứng tích cực.

Bà Nguyễn Thị Lê - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cẩm Lạc cho biết: “Để phát huy hiệu quả hoạt động, các cuộc vận động, phong trào đều được triển khai theo hướng phân công rõ nhiệm vụ cho từng tổ chức; đồng thời phát huy hiệu quả các nhóm Zalo cộng đồng, các mô hình tự quản ở khu dân cư trong công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đầu năm 2026 đến nay, chúng tôi đã tổ chức 3 cuộc giám sát; huy động hơn 22.000 ngày công thực hiện các công trình, phần việc; vận động 135 triệu đồng hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 7 nhà nhân ái...".

Các hội viên Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Lạc hỗ trợ bà Trương Thị Sen ngày công xây nhà.

Bà Trương Thị Sen, người dân thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc cho biết: “Không chỉ kêu gọi hỗ trợ nguồn lực, đoàn viên, hội viên các tổ chức hội đoàn thể, đặc biệt là Hội Cựu chiến binh còn hỗ trợ gia đình tôi trong quá trình xây dựng nhà. Điều đó đã giúp tôi có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”.

Là địa phương đang triển khai nhiều dự án trọng điểm, MTTQ và các tổ chức thành viên ở phường Trần Phú đã vào cuộc quyết liệt trong công tác tuyên truyền, vận động; đồng thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở; giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

﻿ Cán bộ MTTQ phường Trần Phú và các hội viên tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông.

Ông Trương Bá Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trần Phú chia sẻ: “Cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên đã “đi tận ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt dư luận, phối hợp với chính quyền tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương giải phóng mặt bằng, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; đồng thời trực tiếp tham gia hỗ trợ người dân dời dọn nhà cửa, bàn giao mặt bằng. Nhờ vậy, đã góp phần cùng địa phương giải phóng mặt bằng đạt và vượt tiến độ 32 dự án. Chúng tôi cũng tăng cường giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo và tiếp nhận, phản ánh kịp thời những kiến nghị của người dân đến cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao tặng quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Phục hồi chức năng nhân dịp 1/6.

Thực tiễn cho thấy, sau khi kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, thông suốt. Công tác tuyên truyền, vận động, các phong trào thi đua, cuộc vận động tiếp tục lan tỏa sâu rộng; vai trò giám sát, phản biện xã hội ngày càng được phát huy. Riêng từ đầu năm đến nay, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tham gia góp ý 43 dự thảo văn bản quan trọng; vận động, trao tặng hơn 400 nghìn suất quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn; hỗ trợ xây dựng hơn 500 ngôi nhà nhân ái, nghĩa tình; triển khai hơn 1.300 phần việc... Các tổ chức cũng tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; giới thiệu 390 đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả ở cơ sở.

Tuy vậy, quá trình vận hành, hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên vẫn còn một số khó khăn như việc bố trí, sắp xếp cán bộ sau sáp nhập; khối lượng công việc ở cấp xã tăng lên trong khi nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm; công tác chuyển đổi số còn gặp trở ngại; kinh phí hoạt độ­­­­­­­ng hạn hẹp…