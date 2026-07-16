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Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Sáng 16/7, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh và Viettel Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc.

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Bộ CHQS tỉnh và Viettel Hà Tĩnh phối hợp tổ chức chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và người có công với cách mạng.
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Tại chương trình, các đại biểu tham gia lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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... trao biểu trưng công trình tri ân.
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Ban Tổ chức tiến hành trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
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Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đồng loạt thay hoa, gắn bình hoa tại các phần mộ liệt sĩ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị và đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".
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Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đến thăm, trao quà cho ông Trần Thoại (SN 1935) - chiến sĩ chống Pháp (trú thôn Hồng Vượng, xã Can Lộc). Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Tags:

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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