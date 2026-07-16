Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng

(Baohatinh.vn) - Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Sáng 16/7, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Bộ CHQS tỉnh và Viettel Hà Tĩnh tổ chức chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc.
Ban Tổ chức tiến hành trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn.
Điểm nhấn của chương trình là hoạt động đồng loạt thay hoa, gắn bình hoa tại các phần mộ liệt sĩ với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị và đông đảo đoàn viên, thanh niên, góp phần lan tỏa đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa".
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