Gặp mặt, tặng quà 6 trẻ mồ côi tiêu biểu dự chương trình “Hoa dâng Bác”

(Baohatinh.vn) - Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh gặp mặt, động viên 6 trẻ mồ côi tiêu biểu trước khi các em tham dự chương trình “Hoa dâng Bác” lần thứ nhất, năm 2026 tại Hà Nội.
Chiều 7/7, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt, động viên và trao quà cho 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của tỉnh được lựa chọn tham dự chương trình “Hoa dâng Bác” lần thứ nhất, năm 2026.
Chương trình “Hoa dâng Bác” lần thứ nhất, năm 2026 do Hội Bảo trợ người khuyết tật Việt Nam tổ chức từ ngày 8 - 10/7 tại Hà Nội, nhằm tôn vinh trẻ mồ côi tiêu biểu có ý chí, nghị lực vươn lên trong học tập, rèn luyện và cuộc sống; đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác bảo trợ trẻ mồ côi.
Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức với sự tham gia của 170 đại biểu là trẻ mồ côi tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hà Tĩnh có 6 học sinh được lựa chọn tham dự. Các em đều gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, địa phương.
Việc các em được lựa chọn tham dự chương trình là sự ghi nhận đối với những nỗ lực vượt khó, góp phần lan tỏa các tấm gương giàu nghị lực; đồng thời khơi dậy sự quan tâm, chung tay của cộng đồng trong công tác chăm lo, hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh đã chúc mừng, biểu dương những nỗ lực vượt khó của các em trong học tập, rèn luyện; đồng thời động viên các em tiếp tục phấn đấu, phát huy thành tích, tự tin tham gia các hoạt động của chương trình và lan tỏa tinh thần vượt khó đến nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Dịp này, lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ngành, nhà tài trợ tặng quà, động viên các em trước khi lên đường tham dự chương trình "Hoa dâng Bác".
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