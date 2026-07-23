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Xúc động lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.

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Đại biểu tham dự buổi lễ.

Tối 23/7, tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng phối hợp tổ chức lễ thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Khoảng trời con gái" nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc và tưởng niệm 58 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Quân khu 4, các sở, ban, ngành, đoàn thể.

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Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ; khẳng định Ngã ba Đồng Lộc mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hun đúc lý tưởng và khát vọng cống hiến cho các thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh, không ngừng học tập, rèn luyện, xung kích, sáng tạo, góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
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Tiếp nối truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, tại chương trình, Ban Tổ chức trao tặng 30 suất quà cho các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công và gia đình chính sách.
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Những phần quà là sự tri ân, sẻ chia, thể hiện đạo lý, trách nhiệm của các cấp, ngành và tuổi trẻ đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Trong khuôn khổ buổi lễ, chương trình nghệ thuật "Khoảng trời con gái" với những làn điệu dân ca ví, giặm đã tái hiện chân thực, xúc động hình ảnh 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc và những năm tháng chiến đấu anh dũng trên tuyến lửa Đồng Lộc.
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Các đại biểu và toàn thể Nhân dân làm lễ thỉnh chuông, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
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Trong giây phút thiêng liêng, bằng tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn sâu sắc, đại biểu dâng những nén hương thơm và ngọn nến tri ân lên Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.

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Tags:

#Tri ân Ngã ba Đồng Lộc #Ngày Thương binh - Liệt sĩ #79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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