Sôi nổi chiến dịch "Mùa hè xanh" trên địa bàn Hà Tĩnh

Giữa cái nắng bỏng rát của những ngày tháng 7, màu áo xanh tình nguyện vẫn phủ khắp nhiều xã miền núi, vùng biên Hà Tĩnh. Hàng trăm sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh miệt mài thực hiện các công trình, phần việc trong chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2026, góp sức cùng địa phương chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ chuyển đổi số và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa cho thanh thiếu nhi.

Các đội hình sinh viên tình nguyện đã đồng loạt có mặt tại các địa phương như: Sơn Tiến, Thượng Đức, Hương Khê…

Nằm trong chuỗi hoạt động của chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Đề án đồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo, điều phối, các đội hình sinh viên tình nguyện (SVTN) đã đồng loạt có mặt tại các xã như Sơn Tiến, Thượng Đức, Hương Khê… để triển khai các hoạt động theo nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Tại xã Thượng Đức, những ngày này, hình ảnh các bạn sinh viên khoác trên mình màu áo xanh len lỏi khắp các thôn đã trở nên quen thuộc với người dân. Đội SVTN đồng hương Nghệ Tĩnh tại Học viện Hành chính và Quản trị công với 45 thành viên đang tổ chức nhiều hoạt động như: chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, vệ sinh môi trường, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, thực hiện các công trình thanh niên và tham gia các hoạt động tri ân.

Mở đầu chiến dịch, đội đã phối hợp với thôn Cao Thắng tham gia xây dựng NTM bằng việc phát quang, vệ sinh tuyến đường dài khoảng 500m và tổng dọn dẹp khuôn viên nhà văn hóa thôn. Hướng tới Kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng TNXP (15/7), các sinh viên phối hợp tới thăm hỏi, trao 30 suất quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn và cựu thanh niên xung phong đau ốm; trao tặng công trình thanh niên trị giá 10 triệu đồng.

Những phần việc được triển khai đồng thời đã góp phần hỗ trợ xã Thượng Đức trong công tác chỉnh trang địa bàn, chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, đội hình còn tổ chức chỉnh trang vườn hộ, nấu "bữa cơm nghĩa tình" tại gia đình cựu thanh niên xung phong và chia thành nhiều nhóm đến từng thôn hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số i-HaTinh. Những phần việc được triển khai đồng thời đã góp phần hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội và thúc đẩy chuyển đổi số.

Sinh viên Nguyễn Mậu Bằng - Đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện đồng hương Nghệ Tĩnh tại Học viện Hành chính và Quản trị công chia sẻ: "Trước khi về địa phương, đội đã phối hợp với đoàn xã khảo sát nhu cầu để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể. Chúng tôi mong muốn mỗi phần việc đều mang lại giá trị thiết thực cho người dân, từ công tác an sinh xã hội, tri ân người có công đến hỗ trợ chuyển đổi số".

Những việc làm ấy đã nhận được sự ghi nhận của người dân địa phương, ông Nguyễn Huy Nhật - Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hương Đồng (xã Thượng Đức) cho biết: "Các cháu sinh viên rất nhiệt tình, trách nhiệm. Không chỉ giúp người dân tiếp cận các ứng dụng số, các cháu còn cùng bà con vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm nên cảnh quan nông thôn cũng sạch đẹp, khang trang hơn".

Đội SVTN đồng hương Nghệ Tĩnh tại Trường Đại học Thương mại xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng tại di tích lịch sử - văn hóa đền Kim Lân.

Không khí tình nguyện cũng đang diễn ra sôi nổi tại xã Sơn Tiến với sự tham gia của Đội SVTN đồng hương Nghệ Tĩnh tại Trường Đại học Thương mại. Ngay sau lễ ra quân Chiến dịch "Mùa hè xanh", đội hình đã trao 20 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp mở hai lớp dạy bơi miễn phí, lớp tiếng Anh và các lớp kỹ năng sống cho hơn 200 thiếu nhi trên địa bàn.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo thiếu nhi, đội còn xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng tại di tích lịch sử - văn hóa đền Kim Lân, phối hợp tổ chức sinh hoạt Đoàn - Đội, đồng hành cùng địa phương vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm và các hội quán thôn với sự tham gia của hơn 230 lượt đoàn viên, thanh niên.

Lớp tiếng Anh miễn phí do SVTN phối hợp tổ chức dạy học cho trẻ em xã Sơn Tiến.

“Ngay từ khi có mặt tại địa phương, đội sinh viên tình nguyện đã phối hợp chặt chẽ với đoàn xã để xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Sự chủ động, trách nhiệm của các bạn sinh viên đã giúp nhiều hoạt động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng cảnh quan nông thôn và tổ chức sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè”, chị Lê Thị Yến - Bí thư Đoàn xã Sơn Tiến.

Sau gần hai tuần triển khai, chiến dịch "Mùa hè xanh" năm 2026 đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Đến nay, gần 130 chiến sĩ tình nguyện của 5 trường đại học, cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã triển khai 5 công trình thanh niên, trao gần 60 suất quà, tổ chức 5 bữa cơm nghĩa tình, mở 2 lớp dạy bơi, 8 lớp kỹ năng miễn phí cho thanh thiếu nhi với tổng giá trị các hoạt động hơn 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, các đội hình đã thực hiện 20 ngày công chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm, vệ sinh môi trường; tổ chức 30 đợt ra quân hưởng ứng phong trào "Bình dân học vụ số", hỗ trợ hơn 2.000 lượt người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng công dân số i-HaTinh cùng nhiều hoạt động tuyên truyền kỹ năng số, sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

Thời gian tới, 7 đội hình với gần 300 sinh viên sẽ tiếp tục về cơ sở, góp sức thực hiện các hoạt động tại nhiều địa phương.

"Điểm nổi bật của chiến dịch "Mùa hè xanh" năm nay là các đội hình tình nguyện đều bám sát nhu cầu thực tế của địa phương, triển khai những công trình, phần việc thiết thực gắn với xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội và chuyển đổi số. Thời gian tới, 7 đội hình với gần 300 sinh viên sẽ tiếp tục về cơ sở, góp sức thực hiện các hoạt động ý nghĩa, lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ”, anh Nguyễn Đăng Anh - Phó Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi (Tỉnh đoàn Hà Tĩnh) cho hay.

Những công trình, phần việc được triển khai trong chiến dịch "Mùa hè xanh" đang góp phần làm đẹp thêm hình ảnh tuổi trẻ tình nguyện, đồng thời để lại những giá trị thiết thực cho người dân và các địa phương.