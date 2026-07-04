Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên

Điều kiện địa lý cách trở, dân cư phân tán cùng những khó khăn về kinh tế khiến trẻ em ở nhiều xã biên giới của Hà Tĩnh có ít cơ hội tiếp cận các lớp học ngoại ngữ, năng khiếu. Chính vì vậy, việc triển khai đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" không chỉ tạo thêm sân chơi trong dịp hè cho trẻ em mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập, rèn luyện giữa các vùng miền.

Lớp học múa do Đoàn xã Sơn Kim 2 tổ chức thu hút nhiều em nhỏ trên địa bàn tham gia.

Thực hiện đề án, từ giữa tháng 6, Đoàn xã Sơn Kim 2 đã mở 4 lớp học miễn phí dành cho gần 200 thanh, thiếu nhi trên địa bàn, gồm: lớp tiếng Anh, dạy bơi, múa và kỹ năng sống. Nhờ đó, nhiều em nhỏ vùng biên lần đầu tiên được tham gia các lớp học ngoại khóa ngay tại địa phương. Em Văn Trần Khánh Linh - học sinh Trường Tiểu học Sơn Kim 2 bày tỏ: "Em rất vui khi được tham gia lớp học. Các cô giáo và các chị đoàn viên hướng dẫn tận tình nên em học được nhiều động tác mới và tự tin hơn khi biểu diễn”.

Để có những lớp học ý nghĩa trong dịp hè, Đoàn xã Sơn Kim 2 đã chủ động khảo sát nhu cầu của thanh, thiếu nhi và phụ huynh, đồng thời kết nối với các giáo viên, đoàn viên có chuyên môn tham gia giảng dạy tình nguyện. Sự chung tay của nhiều lực lượng đã giúp các lớp học được duy trì thường xuyên, tạo thêm cơ hội để trẻ em vùng biên được học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng ngay tại địa phương.

Trẻ em xã Sơn Kim 2 tích cực tham gia lớp học múa.

Chị Lê Thị Hồng Khuyên - Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 2 cho biết: “Ngay từ những ngày đầu triển khai, số lượng thiếu nhi đăng ký tham gia các lớp học đã vượt dự kiến. Điều đó cho thấy các hoạt động hè đáp ứng đúng nhu cầu của các em và nhận được sự đồng thuận rất lớn từ phụ huynh. Đây cũng là động lực để Đoàn xã tiếp tục duy trì, mở rộng thêm nhiều mô hình phù hợp trong thời gian tới”.

Tại xã Sơn Hồng, không khí học tập trong dịp hè cũng diễn ra sôi nổi với 2 lớp tiếng Anh và 3 lớp dạy bơi miễn phí, thu hút gần 200 thanh, thiếu nhi tham gia. Để các lớp học được duy trì, nhiều giáo viên đến từ các trường học ở xã Hương Sơn đã tình nguyện dành kỳ nghỉ hè lên vùng biên trực tiếp giảng dạy, mang đến cho học sinh những tiết học sinh động và gần gũi.

﻿ Trẻ em tại xã Sơn Hồng hào hứng tham gia lớp học tiếng Anh.

Cô Đào Thị Ngọc - giáo viên Trường THCS Nguyễn Tuấn Thiện (xã Hương Sơn) cho hay: “Các em ở vùng biên còn khá rụt rè khi sử dụng tiếng Anh. Vì vậy, chúng tôi xây dựng bài học theo hướng tăng cường giao tiếp, tạo không khí thoải mái để các em mạnh dạn hơn. Khi học sinh cảm thấy yêu thích việc học, các em sẽ có động lực để tiếp tục tự học sau mỗi buổi lên lớp”.

Những lớp học ấy còn có sự đồng hành của nhiều bạn trẻ mang trong mình tinh thần cống hiến. Em Thái Hiểu Linh - học sinh Trường THPT Hương Sơn đã tình nguyện tham gia hỗ trợ giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em tại xã Sơn Hồng. Nữ sinh chia sẻ: “Em nghĩ kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình có thể chia sẻ với người khác. Nếu những gì em biết có thể giúp các em nhỏ tự tin hơn trong học tập thì đó cũng là cách để tuổi trẻ đóng góp cho cộng đồng”.

Tham gia lớp học tiếng Anh đã giúp trẻ em xã Sơn Hồng mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp.

Thực hiện Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã phân công các đơn vị Đoàn trực thuộc đồng hành với từng địa phương, triển khai nhiều hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế.

Đến nay, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã huy động gần 2 tỷ đồng để thực hiện gần 300 công trình, phần việc thanh niên với sự tham gia của gần 17.500 lượt đoàn viên, thanh niên. Hàng loạt công trình thiết thực đã được triển khai như: xây dựng "Nhà khăn quàng đỏ", công trình "Thắp sáng đường biên", trao tặng phòng học máy tính cho các điểm trường... Cùng đó, 7/7 xã biên giới của tỉnh đều đã thành lập và duy trì câu lạc bộ tiếng Anh miễn phí, tổ chức 25 lớp tiếng Anh cùng nhiều lớp năng khiếu như bơi lội, múa, nhảy, cờ vua, kỹ năng sống... thu hút hơn 2.000 thanh, thiếu nhi tham gia.

Tuổi trẻ các xã vùng biên giới Hà Tĩnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm hưởng ứng đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”.

Anh Nguyễn Viết Hải Đăng - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh cho biết: “Thông qua Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, tuổi trẻ Hà Tĩnh mong muốn tạo thêm điều kiện để trẻ em vùng biên được học tập, rèn luyện kỹ năng, phát triển năng khiếu và tự tin hơn trong cuộc sống. Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình phù hợp với nhu cầu thực tế của thiếu nhi từng địa bàn, đồng thời huy động nguồn lực xã hội, kết nối giáo viên, đoàn viên, thanh niên có chuyên môn để tổ chức các lớp học miễn phí, sân chơi kỹ năng và hoạt động đồng hành lâu dài. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập, rèn luyện giữa trẻ em vùng biên với khu vực trung tâm, giúp các em có thêm cơ hội phát triển toàn diện”.