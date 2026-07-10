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Ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh

Kiều Minh
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(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị lần thứ 3 khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 10/7, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3 khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030; sơ kết công tác mặt trận và các tổ chức thành viên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải chủ trì hội nghị.

Theo đề án nhân sự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, số lượng ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XVI là 120 vị, số lượng phó chủ tịch là 9 vị. Trong quá trình hoạt động, nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị có sự biến động, trong đó, một số vị trí khuyết theo cơ cấu.

Hội nghị đã tiến hành hiệp thương cử bổ sung 3 vị ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bao gồm các ông: Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Dương Chí Biên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Xuân; Trịnh Văn Tiệp - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Sơn Giang.

Ông Nguyễn Đình Dũng - Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh được hội nghị hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Dũng và các vị ủy viên được hiệp thương cử tại hội nghị.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Dũng và các vị ủy viên được hiệp thương cử tại hội nghị.

Trình bày báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2026, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải nhấn mạnh, hệ thống MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các vấn đề Nhân dân quan tâm; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động.

Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh đã thực hiện 1.361 công trình, phần việc với tổng trị giá hơn 110 tỷ đồng để chào mừng đại hội Đảng, đại hội MTTQ, cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

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Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Ngọc Hải báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được hơn 72,7 tỷ đồng; nguồn an sinh xã hội vận động được gần 44 tỷ đồng; Quỹ Cứu trợ huy động được hơn 70 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên tổ chức, vận động, kêu gọi khoảng 53,9 tỷ đồng chăm lo cho hơn 73.000 lượt đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn…

MTTQ tỉnh đã phối hợp rà soát, đề xuất hỗ trợ 2.385 nhà ở của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình chính sách nhà ở xuống cấp có nhu cầu xây mới, sửa chữa; đề xuất trung ương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 45 trường hợp là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…

Việc nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội được thực hiện thường xuyên, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng được tập trung triển khai hiệu quả. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số được tăng cường trong công tác quản lý, điều hành, góp phần đảm bảo vận hành chính quyền địa phương hai cấp ổn định, thông suốt.

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Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội Trần Văn Lượng triển khai kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Ủy ban MTTQ tỉnh tập trung vào những nội dung trọng tâm như: cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI và đại hội các tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2026-2031 thành chương trình hành động thực tiễn; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Cùng đó, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng Nhân dân, dư luận xã hội; tiếp tục triển khai hoạt động góp ý, giám sát, phản biện; tham mưu, phân bổ nguồn kinh phí từ các loại quỹ đảm bảo quy định, phù hợp tình hình thực tiễn; tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; triển khai đồng bộ, hiệu quả chuyển đổi số trong hệ thống mặt trận…

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hoành Sơn Nguyễn Thị Kim Cúc chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động nguồn lực an sinh xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung phân tích những hạn chế trong quá trình hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể khi vận hành theo mô hình mới. Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay tại cơ sở nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác mặt trận, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng phát biểu tại hội nghị.

Quán triệt những nội dung trọng tâm của hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng nhấn mạnh, thời gian tới, công tác mặt trận và các tổ chức thành viên đứng trước nhiều khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên phải nỗ lực nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng thời, đề nghị các đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động; tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XI và đại hội các tổ chức thành viên nhiệm kỳ 2026-2031 thành chương trình hành động phù hợp với thực tiễn tại cơ sở.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Danh - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

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Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Danh - nguyên Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

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Tags:

#Hà Tĩnh 24h #MTTQ tỉnh #MTTQ tỉnh và đoàn thể Hà Tĩnh #nhân sự Hà Tĩnh

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