Gặp mặt 17 đại biểu Hà Tĩnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, tâm huyết, đóng góp vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 8/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng tham dự có các đồng chí: Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu đoàn Hà Tĩnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong các ngày 11, 12 và 13/5/2026 tại Thủ đô Hà Nội với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Đại hội sẽ có sự tham dự của hơn 1.300 đại biểu. Trong đó, đại biểu chính thức là 1.138 người; đại biểu chỉ định là 69 người; đại biểu là người Việt Nam định cư ở nước ngoài là 18 người; đại biểu khách mời dự kiến 200 người.

Tham dự đại hội, đoàn đại biểu tỉnh Hà Tĩnh có 17 đại biểu; trong đó có 3 đại biểu đương nhiên, 14 đại biểu hiệp thương cử.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng báo cáo các nội dung tại buổi gặp mặt.

Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây cũng là đại hội mở đầu nhiệm kỳ vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, việc tham gia đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam là niềm vinh dự của mỗi cá nhân, đồng thời cũng là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các đại biểu tiếp tục lan tỏa những thành tựu nổi bật của Hà Tĩnh; tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định vai trò cầu nối của MTTQ các cấp giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các đại biểu phát huy cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế của đại hội; tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh, đóng góp vào thành công chung của đại hội.

Cùng với đó, các đại biểu cần chủ động học hỏi kinh nghiệm, cách làm hay từ các địa phương trong cả nước; tiếp thu đầy đủ các chủ trương, quan điểm mới của Trung ương để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Sau đại hội, mỗi đại biểu cần tiếp tục lan tỏa khí thế, tinh thần và những nội dung cốt lõi của đại hội tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của địa phương, đơn vị và của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đoàn đại biểu.﻿

DANH SÁCH ĐOÀN ĐẠI BIỂU HÀ TĨNH DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC MTTQ VIỆT NAM LẦN THỨ XI:

- Đại biểu đương nhiệm: 3 đại biểu

1. Ông Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;

2. Ông Trần Hữu Đức - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dũng Linh, phường Thành Sen;

3. Linh mục Trần Quang Liêm - Giám đốc Trường Trung cấp tư thục Kỳ Anh.

- Đại biểu hiệp thương cử: 14 đại biểu

1. Ông Thái Ngọc Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;

2. Bà Phạm Thị Thu Hà - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;

3. Bà Hà Thị Việt Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh;

4. Ông Trần Văn Lượng - Trưởng ban Tuyên giáo và Công tác xã hội cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh;

5. Ông Hồ Văn Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hồng Lộc;

6. Ông Đậu Quang Hồng - Trưởng phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh;

7. Ông Nguyễn Đình Thịnh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh, Giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tĩnh;

8. Ông Nguyễn Văn Lương - Giám đốc Công ty TNHH Lương Phước, phường Trần Phú;
9. Bà Nguyễn Thị Sáng - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ chế biến hải sản Phú Sáng, xã Thiên Cầm;
10. Đại đức Thích Quảng Nguyên - Phó Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh;
11. Ông Lê Văn Hòe - Thôn trưởng thôn Phú Lâm, xã Hương Khê;
12. Bà Trần Thị Thân - Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố Hải Hà 1, phường Hải Ninh;
13. Ông Trần Văn Sang - Nghệ nhân thực hành Dân ca ví, giặm; Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh;
14. Ông Nguyễn Khắc Huân - Cá nhân tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhung hươu Việt, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh.

