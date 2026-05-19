Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

Các địa phương ở Hà Tĩnh mừng sinh nhật Bác bằng những việc làm thiết thực

Thu Hà - Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng 5, khắp các địa phương ở Hà Tĩnh, không khí kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026) diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

bqbht_br_698737964-122181874004930534-7563292509017625697-n.jpg
Hội Cựu chiến binh xã Thiên Cầm phối hợp Ban Công tác Mặt trận thôn Trần Phú tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm dân vận khéo “Vận động thực hiện hỏa táng, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang".

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh xã Thiên Cầm đã phối hợp Ban Công tác Mặt trận thôn Trần Phú tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm dân vận khéo “Vận động thực hiện hỏa táng, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang”. Đây là một trong những phần việc thiết thực được Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, góp phần từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, góp phần giảm áp lực về quỹ đất nghĩa trang, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

bqbht_br_z7838611105734-7f012c2a01e4b3260c294e95ab7c0296.jpg
Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Thiên Cầm đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong ảnh: Hội thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ” diễn ra chiều 18/5.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết: “Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5; tổ chức kết nạp đảng viên theo mô hình “Đảng viên tuổi 18” cho 27 học sinh THPT; hội thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ”; phát động các phong trào xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư… Mỗi hoạt động đều gắn với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, đoàn thể, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Không khí thi đua cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Hướng về sinh nhật Bác, nhiều chi bộ thuộc Đảng bộ xã Thạch Xuân đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 4 quần chúng ưu tú. Các buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định, tạo dấu ấn đặc biệt đối với những đảng viên trẻ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

bqbht_br_697130045-978550011232298-8825580720329404804-n.jpg
Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Xuân thuộc Đảng bộ xã Thạch Xuân đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú.

Tân đảng viên Võ Thị Thu - Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Xuân chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng dịp sinh nhật Bác là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với tôi. Đây sẽ là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh”.

bqbht_br_700003431-1708253567295063-2574827033829841957-n.jpg
Trung tâm Chính trị xã Thạch Hà phối hợp với BCH Đoàn xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2026 dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị còn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề với các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước... Qua đó góp phần đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Mới đây, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường Thành Sen tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng tập thể Văn phòng Đảng ủy đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp”. Buổi sinh hoạt tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với việc học và làm theo Bác; đồng thời trao đổi nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng tác phong làm việc khoa học, gần dân, sát dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

bqbht_br_700143978-122126589213240638-3667794814280149327-n.jpg
Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường Thành Sen tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng tập thể Văn phòng Đảng ủy đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp”.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường Thành Sen cho biết: “Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời thảo luận nhiều giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tham mưu, tổng hợp. Chi bộ xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với công việc hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên”.

bqbht_br_z7837400400450-06c416bdd2557198c58d112cb9dfd563.jpg
Thường trực Đảng ủy xã Đồng Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 19/5.

Ngoài các hoạt động trên, dịp 19/5 năm nay, các đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 5.551 đảng viên từ 30 - 80 năm tuổi Đảng. Cùng với đó, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, giao lưu nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; các hoạt động dâng hương về nguồn; giải đấu thể thao… được tổ chức sôi nổi tại các địa phương, đơn vị, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

bqbht_br_701582188-122169203966927625-4779166839418223188-n.jpg
bqbht_br_700207950-1518778236928532-5398201633703577862-n.jpg
bqbht_br_701296516-1018301747246777-3520951642855130122-n.jpg
Các hoạt động về nguồn, chương trình nghệ thuật, giải đấu thể thao được các địa phương tổ chức góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Các tổ chức đoàn thể, trường học tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ, sinh hoạt dưới cờ, hành trình về địa chỉ đỏ, an sinh xã hội nhằm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

bqbht_br_701216815-4490655164549722-3221056301297211152-n.jpg﻿
bqbht_br_18.jpg﻿﻿
bqbht_br_698875769-1306544754990725-4952815178503680996-n.jpg
Các tổ chức đoàn thể, trường học tổ chức nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa được các địa phương, đơn vị triển khai sôi nổi, thiết thực, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh đối với công lao to lớn của Bác. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân, chung tay xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”.

Tin liên quan

Tags:

#Hà Tĩnh làm theo lời Bác #Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh nhật Bác Hồ #Học và làm theo Bác

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy và đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi thăm, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh.
Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện hiệu quả thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị kế hoạch thực hiện thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cần quán triệt phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka từ ngày 7 đến 8/5.
Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và của tỉnh thành chương trình, kế hoạch, tạo chuyển biến thực chất trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.
Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự hội nghị tiếp xúc cử tri ở Hà Tĩnh

Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng ta

Tổng Bí thư Hà Huy Tập thuộc lớp những chiến sĩ cộng sản tiền bối, giữ vai trò nòng cốt trong buổi đầu xây dựng và phát triển của Đảng. Dù thời gian hoạt động cách mạng không dài, nhưng bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự dấn thân, đồng chí đã để lại dấu ấn sâu đậm trên nhiều phương diện, là một nhà lý luận xuất sắc của Đảng.
Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là dịp tri ân một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh mà còn khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!