Các địa phương ở Hà Tĩnh mừng sinh nhật Bác bằng những việc làm thiết thực

Hội Cựu chiến binh xã Thiên Cầm phối hợp Ban Công tác Mặt trận thôn Trần Phú tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm dân vận khéo “Vận động thực hiện hỏa táng, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang".

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh xã Thiên Cầm đã phối hợp Ban Công tác Mặt trận thôn Trần Phú tổ chức lễ ra mắt mô hình điểm dân vận khéo “Vận động thực hiện hỏa táng, xây dựng nếp sống văn minh trong việc tang”. Đây là một trong những phần việc thiết thực được Đảng ủy xã chỉ đạo triển khai nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, góp phần từng bước thay đổi nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh, góp phần giảm áp lực về quỹ đất nghĩa trang, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã Thiên Cầm đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Trong ảnh: Hội thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ” diễn ra chiều 18/5.

Ông Từ Tuấn Phương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thiên Cầm cho biết: “Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5; tổ chức kết nạp đảng viên theo mô hình “Đảng viên tuổi 18” cho 27 học sinh THPT; hội thi “Thiếu nhi kể chuyện Bác Hồ”; phát động các phong trào xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường, chỉnh trang khu dân cư… Mỗi hoạt động đều gắn với vai trò, nhiệm vụ của từng tổ chức, đoàn thể, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cống hiến trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Không khí thi đua cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong toàn tỉnh. Hướng về sinh nhật Bác, nhiều chi bộ thuộc Đảng bộ xã Thạch Xuân đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho 4 quần chúng ưu tú. Các buổi lễ được tổ chức trang trọng, đúng quy định, tạo dấu ấn đặc biệt đối với những đảng viên trẻ khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Xuân thuộc Đảng bộ xã Thạch Xuân đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho các quần chúng ưu tú.

Tân đảng viên Võ Thị Thu - Chi bộ Trường Tiểu học Thạch Xuân chia sẻ: “Được đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng dịp sinh nhật Bác là niềm vinh dự, tự hào rất lớn đối với tôi. Đây sẽ là động lực để bản thân tiếp tục nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh”.

Trung tâm Chính trị xã Thạch Hà phối hợp với BCH Đoàn xã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh” năm 2026 dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị còn chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chuyên đề, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên đề với các nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước... Qua đó góp phần đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên trong mỗi cơ quan, đơn vị.

Mới đây, Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường Thành Sen tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng tập thể Văn phòng Đảng ủy đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp”. Buổi sinh hoạt tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ gắn với việc học và làm theo Bác; đồng thời trao đổi nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp, xây dựng tác phong làm việc khoa học, gần dân, sát dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường Thành Sen tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 5 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng tập thể Văn phòng Đảng ủy đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp”.

Ông Nguyễn Huy Hùng - Bí thư Chi bộ Văn phòng Đảng ủy phường Thành Sen cho biết: “Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tập trung đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đồng thời thảo luận nhiều giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác tham mưu, tổng hợp. Chi bộ xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, gắn với công việc hằng ngày của từng cán bộ, đảng viên”.

Thường trực Đảng ủy xã Đồng Lộc trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên dịp 19/5.

Ngoài các hoạt động trên, dịp 19/5 năm nay, các đảng bộ trực thuộc trong toàn tỉnh đang tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 5.551 đảng viên từ 30 - 80 năm tuổi Đảng. Cùng với đó, nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ, giao lưu nghệ thuật với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; các hoạt động dâng hương về nguồn; giải đấu thể thao… được tổ chức sôi nổi tại các địa phương, đơn vị, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Các hoạt động về nguồn, chương trình nghệ thuật, giải đấu thể thao được các địa phương tổ chức góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Các tổ chức đoàn thể, trường học tổ chức hội thi kể chuyện về Bác Hồ, sinh hoạt dưới cờ, hành trình về địa chỉ đỏ, an sinh xã hội nhằm lan tỏa tinh thần sống đẹp, sống có ích, giáo dục truyền thống cách mạng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi.

﻿ ﻿﻿ Các tổ chức đoàn thể, trường học tổ chức nhiều hoạt động hướng về kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bà Đặng Thị Quỳnh Diệp - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cho biết: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong toàn tỉnh. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa được các địa phương, đơn vị triển khai sôi nổi, thiết thực, thể hiện tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hà Tĩnh đối với công lao to lớn của Bác. Đồng thời, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và Nhân dân, chung tay xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh”.