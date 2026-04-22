Lan tỏa niềm tự hào về Tổng Bí thư Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản kiên trung

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh Ngọc Thắng.

Những ngày tháng Tư lịch sử, Hà Tĩnh trở thành điểm tụ hội của tình cảm, niềm tri ân và lòng tự hào hướng về Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, lễ kỷ niệm trọng thể 120 năm ngày sinh của đồng chí diễn ra với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu.

﻿ Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tổ chức trọng thể. Ảnh Đình Nhất.

Trước đó, hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” đã làm sáng tỏ hơn tầm vóc tư tưởng, bản lĩnh chính trị và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng.

Những tham luận sâu sắc không chỉ nhìn lại lịch sử mà còn gợi mở nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” diễn ra tại Hà Tĩnh chiều 20/4.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề về “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Song hành với đó, các triển lãm chuyên đề như “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”, hay triển lãm ảnh “Từ quê hương Cẩm Xuyên đến khát vọng Hà Tĩnh” đã mang đến cho đại biểu những góc nhìn đa dạng, giàu cảm xúc về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập.

Từ những tư liệu quý giá, hình ảnh chân thực, chân dung người chiến sĩ cộng sản mẫu mực hiện lên rõ nét, gần gũi mà cao cả.

Tham dự chuỗi hoạt động, PGS.TS Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Điều đọng lại sâu sắc nhất chính là tầm nhìn lý luận sắc bén và sự kiên định lý tưởng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập. Càng nghiên cứu sâu về Tổng Bí thư và lắng nghe những chia sẻ của các nhà khoa học, chuyên gia phân tích về từng phương diện đóng góp của đồng chí càng khẳng định rõ những bài học ý nghĩa. Những bài học đó vẫn còn nguyên giá trị trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay.”

Ông Hà Huy Sửu (tộc trưởng dòng họ Hà Huy, xã Cẩm Hưng) xem các tài liệu kể về cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Niềm tự hào ấy cũng lan tỏa trong mỗi người con quê hương, dòng tộc Hà Huy. Ông Hà Huy Sửu (tộc trưởng dòng họ Hà Huy, xã Cẩm Hưng) xúc động: “Chúng tôi luôn tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ. Những ngày này, được trực tiếp tham gia các hoạt động kỷ niệm, nghe lại cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư, chúng tôi càng thêm tự hào và càng nhắc nhở thế hệ hôm nay phải sống xứng đáng hơn tiền nhân.”

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu bày tỏ sự xúc động khi được nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm trình bày diễn văn ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Hà Huy Tập; đặc biệt là bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước với nhiều gửi gắm.

Các em học sinh theo dõi triển lãm chuyên đề bên lề lễ kỷ niệm diễn ra sáng 21/4.

Vinh dự tham gia lễ kỷ niệm, em Trần Hậu An Bình, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh chia sẻ: “Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bác đã nhấn mạnh “Tinh thần và bản lĩnh Hà Huy Tập phải trở thành ngọn lửa thôi thúc hành động trong toàn xã hội; phải phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, khát vọng cống hiến, tinh thần khởi nghiệp và trách nhiệm công dân trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ”.

Đó là lời nhắc nhở, gửi gắm rất nhiều kỳ vọng đến thế hệ trẻ, thôi thúc chúng em phải thực sự nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để đóng góp cho quê hương, đất nước.”

Các buổi sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn... được tổ chức sôi nổi, lan tỏa trong chi bộ cơ quan, trường học, nông thôn và trong thế hệ trẻ.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động trọng điểm trong hai ngày 20-21/4, từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Từ sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ, các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, đến các công trình, phần việc ý nghĩa, hành trình về nguồn… tất cả đã góp phần lan tỏa thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và nhân lên niềm tự hào trong mỗi người.

Chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng do xã Cẩm Hưng tổ chức là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tại quê hương Cẩm Hưng, không khí càng trở nên sôi nổi với nhiều hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống. Ông Nguyễn Thanh Long - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Chúng tôi xác định đây là dịp quan trọng để giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Các hoạt động không chỉ mang tính hình thức mà phải thực chất, lan tỏa được tinh thần của đồng chí Hà Huy Tập. Vì vậy, chuỗi hoạt động sẽ được duy trì xuyên suốt và cao điểm trong tháng 4 như tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng; sinh hoạt tư tưởng; phát động các phong trào thi đua; lễ kết nạp đảng viên…”.

Từ nay đến hết tháng 4, nhiều hoạt động thiết thực tiếp tục được các địa phương trong toàn tỉnh triển khai như dâng hương; tổ chức các diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề; thực hiện các công trình, phần việc chào mừng; tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập… Tất cả tạo nên một dòng chảy liên tục, bền bỉ của tinh thần tri ân và hành động.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là dịp nhìn lại quá khứ để bày tỏ niềm tự hào và lòng biết ơn mà còn là động lực, trách nhiệm để tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đồng chí Hà Huy Tập. Từ những giá trị tư tưởng, đạo đức và tấm gương kiên trung của đồng chí, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân hôm nay thêm vững tin, trách nhiệm trong hành trình xây dựng quê hương, đất nước.