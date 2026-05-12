Hà Tĩnh trao tặng, truy tặng 5.551 Huy hiệu Đảng dịp 19/5

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 năm nay, toàn Đảng bộ có 5.551 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng từ 30 - 80 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 5.528 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng và 23 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), toàn Đảng bộ Hà Tĩnh có 5.551 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng.

Cụ thể, toàn tỉnh có 3 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng có số lượng lớn nhất với 3.842 đảng viên. Các đảng viên còn lại 30 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 năm tuổi Đảng được trao Huy hiệu Đảng có tổng số 1.678 đảng viên.

Các đảng bộ có nhiều đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp này có: Thành Sen, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Hương Sơn, Đức Thịnh, Bắc Hồng Lĩnh, Nghi Xuân...

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận sự cống hiến, rèn luyện, trưởng thành và trung thành tuyệt đối của các đồng chí đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Lễ trao huy hiệu Đảng đang được các tổ chức đảng tổ chức trang trọng thông qua các hội nghị, sinh hoạt, buổi lễ hoặc được trao tận nhà đối với các đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu.