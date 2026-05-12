Nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng đề nghị xã Thạch Hà tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh cải cách hành chính... nhằm vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, thúc đẩy địa phương phát triển toàn diện.
Chiều 12/5, Đảng ủy xã Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.
Xã Thạch Hà được thành lập tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thạch Hà, xã Thạch Long, xã Thạch Sơn với 31 thôn, diện tích 31,17km2, hơn 31.200 người. Đảng bộ xã hiện có 53 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với hơn 2.000 đảng viên.
Sau 1 năm triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, đảm bảo tính liên tục, thông suốt. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Việc tiếp dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định; sau 1 năm đã tổ chức tiếp 204 lượt công dân; giải quyết 31 đơn thư thuộc thẩm quyền, không có đơn thư tồn đọng kéo dài.
Kinh tế - xã hội phát triển; văn hóa tiếp tục được quan tâm; an ninh - quốc phòng đảm bảo. Thu ngân sách nhà nước đạt 139,6 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo 2,07%, giảm 0,19%...
Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt hơn 94%; kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt hơn 96%; số hóa hồ sơ tiếp nhận đạt tỷ lệ 100%; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100%...
Tuy nhiên, sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ, công chức được điều động từ nhiều đơn vị nên năng lực chưa đồng đều, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị ở một số đơn vị chưa đồng bộ; hiệu quả xử lý công việc ở một số lĩnh vực chưa cao; công tác phối hợp, việc chia sẻ, kết nối dữ liệu còn hạn chế...
Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đại biểu cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận, đánh giá cao kết quả sau 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở xã Thạch Hà; qua đó góp phần bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu của Nhân dân.
Đồng chí Dương Tất Thắng đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực; tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực điều hành, quản lý của chính quyền cơ sở. Cùng với đó, địa phương cần tiếp tục tập trung giải pháp phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Đối với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, cần tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nâng cao chất lượng hoạt động, bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao; Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp phụ thuộc rất lớn vào tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên từ cơ sở đến cấp xã. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tận tâm, trách nhiệm, gần dân, sát dân; đồng thời phát huy vai trò của bí thư chi bộ, thôn trưởng, cán bộ thôn, các tổ tự quản và Nhân dân trong giữ gìn khối đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân.
Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
