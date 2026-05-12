Nâng cao trách nhiệm đội ngũ cán bộ trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng dự hội nghị.

Chiều 12/5, Đảng ủy xã Thạch Hà tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng dự và phát biểu chỉ đạo.

Thường trực Đảng ủy xã Thạch Hà chủ trì hội nghị.

Xã Thạch Hà được thành lập tháng 7/2025 trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Thạch Hà, xã Thạch Long, xã Thạch Sơn với 31 thôn, diện tích 31,17km2, hơn 31.200 người. Đảng bộ xã hiện có 53 đảng bộ, chi bộ trực thuộc với hơn 2.000 đảng viên.

Chủ tịch UBND xã Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu báo cáo kết quả sau 1 năm triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau 1 năm triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy chính quyền hoạt động ổn định, đảm bảo tính liên tục, thông suốt. Hệ thống chính trị được sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn. Việc tiếp dân được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định; sau 1 năm đã tổ chức tiếp 204 lượt công dân; giải quyết 31 đơn thư thuộc thẩm quyền, không có đơn thư tồn đọng kéo dài.

Đại biểu dự hội nghị.

Kinh tế - xã hội phát triển; văn hóa tiếp tục được quan tâm; an ninh - quốc phòng đảm bảo. Thu ngân sách nhà nước đạt 139,6 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 62 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo 2,07%, giảm 0,19%...

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng và trước hạn đạt hơn 94%; kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt hơn 96%; số hóa hồ sơ tiếp nhận đạt tỷ lệ 100%; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt gần 100%...

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thạch Hà Nguyễn Thị Nga phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, sau sắp xếp, đội ngũ cán bộ, công chức được điều động từ nhiều đơn vị nên năng lực chưa đồng đều, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế; hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị ở một số đơn vị chưa đồng bộ; hiệu quả xử lý công việc ở một số lĩnh vực chưa cao; công tác phối hợp, việc chia sẻ, kết nối dữ liệu còn hạn chế...

Phó Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Thạch Hà Nguyễn Đình Đức phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận làm rõ hơn những thuận lợi, khó khăn trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đại biểu cũng kiến nghị một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ; chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức; đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công tác...