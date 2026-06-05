Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Xây dựng Đảng

UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực phát triển.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 5/6, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức công bố quyết định và kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí đoàn công tác UBKT Trung ương; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

bqbht_br_dsc-00d44.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.
bqbht_br_dsc-0d068.jpg
Đại biểu đoàn công tác UBKT Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBKT Trung ương đã công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời thông tin về mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ giám sát theo kế hoạch của UBKT Trung ương.

bqbht_br_dsc-0d060.jpg
Đồng chí Trần Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn III, Cơ quan UBKT Trung ương công bố quyết định giám sát.
Đồng chí Triệu Văn Chiến - Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong kế hoạch giám sát thường xuyên.
Đồng chí Triệu Văn Chiến - Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong kế hoạch giám sát thường xuyên.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo khái quát về các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn; tiến độ xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn đồng thời cam kết sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

bqbht_br_dsc-d0075.jpg
Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã phân công đoàn công tác phụ trách, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; giao cơ quan chủ trì xử lý, quy định rõ thời hạn hoàn thành...

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã phân công đoàn công tác phụ trách, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; giao cơ quan chủ trì xử lý, quy định rõ thời hạn hoàn thành...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

bqbht_br_dsc-00d28.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quá trình xử lý các dự án không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản, không phát sinh sai phạm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, ngay từ khâu rà soát phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bỏ sót các dự án thuộc diện theo dõi, xử lý; gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, cần phân loại rõ các dự án gặp khó khăn, vướng mắc khách quan với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan để có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của đợt giám sát, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để tổ giám sát hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm việc giám sát được thực hiện thực chất, khách quan, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang khẳng định, tổ sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thông qua hoạt động giám sát, tỉnh cùng với tổ giám sát làm rõ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, những nội dung còn chồng chéo, chưa thống nhất hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để kiến nghị với trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn hơn; tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

bqbht_br_dsc-01d27.jpg
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của tổ giám sát; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; cung cấp thông tin trung thực, khách quan; phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Tin liên quan

Tags:

#UBKT Trung ương #Hà Tĩnh #giám sát #dự án tồn đọng #Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Phan Thiên Định

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5/2026 đến ngày 1/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Các địa phương trao huy hiệu Đảng dịp 19/5

Lễ trao tặng huy hiệu Đảng tại các địa phương ở Hà Tĩnh vào đúng ngày kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự ghi nhận, tôn vinh những đảng viên đã có nhiều cống hiến, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Học Bác từ những điều bình dị

Học Bác từ những điều bình dị

Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh ban hành kết luận và yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các kết luận của trung ương, tỉnh về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.
Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Lan tỏa tinh thần học Bác từ những việc làm cụ thể

Thấm nhuần lời dạy "Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều cá nhân, địa phương, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có những phần việc cụ thể, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!