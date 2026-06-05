UBKT Trung ương công bố quyết định, kế hoạch giám sát thường xuyên tại Hà Tĩnh

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 5/6, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức công bố quyết định và kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Các đồng chí: Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí đoàn công tác UBKT Trung ương; đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị.

Đại biểu đoàn công tác UBKT Trung ương dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện UBKT Trung ương đã công bố Quyết định thành lập Tổ giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; đồng thời thông tin về mục đích, yêu cầu và các nhiệm vụ giám sát theo kế hoạch của UBKT Trung ương.

Đồng chí Trần Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn III, Cơ quan UBKT Trung ương công bố quyết định giám sát.

Đồng chí Triệu Văn Chiến - Ủy viên UBKT Trung ương phát biểu làm rõ thêm một số nội dung trong kế hoạch giám sát thường xuyên.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo khái quát về các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn; tiến độ xử lý, giải quyết các vướng mắc, khó khăn đồng thời cam kết sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với tổ giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Đặng Văn Thành - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thời gian qua, thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương về rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tỉnh đã phân công đoàn công tác phụ trách, rà soát, phân loại các dự án tồn đọng theo từng nhóm khó khăn, vướng mắc; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan; giao cơ quan chủ trì xử lý, quy định rõ thời hạn hoàn thành...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang yêu cầu tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo đảm quá trình xử lý các dự án không để xảy ra thất thoát, lãng phí tài sản, không phát sinh sai phạm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, ngay từ khâu rà soát phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, không bỏ sót các dự án thuộc diện theo dõi, xử lý; gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, cần phân loại rõ các dự án gặp khó khăn, vướng mắc khách quan với các dự án chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan để có giải pháp xử lý phù hợp, hiệu quả.

Nhấn mạnh mục đích, yêu cầu của đợt giám sát, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và tạo điều kiện thuận lợi để tổ giám sát hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm việc giám sát được thực hiện thực chất, khách quan, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Minh Quang khẳng định, tổ sẽ đồng hành, phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tổng hợp, báo cáo và kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn thông qua hoạt động giám sát, tỉnh cùng với tổ giám sát làm rõ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, những nội dung còn chồng chéo, chưa thống nhất hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong quá trình xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài để kiến nghị với trung ương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, khả thi và sát thực tiễn hơn; tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của tổ giám sát; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu; cung cấp thông tin trung thực, khách quan; phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ giám sát thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của UBKT Trung ương và tổ giám sát để Hà Tĩnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, góp phần xử lý hiệu quả các dự án tồn đọng, kéo dài, khơi thông nguồn lực cho phát triển.