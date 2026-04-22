Triển khai toàn diện, thống nhất chương trình hành động về công tác kiểm tra, giám sát

Sáng 22/4, UBKT Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tại Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/UBKTTW, ngày 10/2/2026 ngành kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Nghị quyết số 05-NQ/TW xác định rõ, kiểm tra, giám sát không chỉ là phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp mà trực tiếp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Nghị quyết xác định hai mục tiêu quan trọng, cốt lõi, xuyên suốt. Đó là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu, góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, không để vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn.

Bên cạnh đó, chương trình hành động đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030; phân công tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban, cơ quan UBKT và các cấp.

Trong đó, ngành kiểm tra Đảng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát; nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng gắn với các phương thức kiểm soát quyền lực. Cùng với đó là triển khai giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm; đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện...

Hội nghị cũng được quán triệt những điểm mới trong Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị toàn ngành thống nhất nhận thức, quyết liệt, đồng bộ trong hành động, tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. UBKT các cấp sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện. Tăng cường quán triệt, chủ động tự nghiên cứu, chuyển mạnh từ tiếp thu thụ động sang tích cực cập nhật, chủ động lĩnh hội các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, quy định mới, gắn với cụ thể hóa và triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực số cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu” trong toàn ngành.

