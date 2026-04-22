Triển khai toàn diện, thống nhất chương trình hành động về công tác kiểm tra, giám sát

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng yêu cầu UBKT các cấp sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng cụ thể, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện.

Sáng 22/4, UBKT Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn kiện, nghị quyết về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được thông qua tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì điểm cầu tại Hà Tĩnh.

bqbht_br_123123-1.jpg
Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Trần Tú Anh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại hội nghị, đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 7/4/2026 Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới, nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; Chương trình hành động số 01-CTr/UBKTTW, ngày 10/2/2026 ngành kiểm tra Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

bqbht_br_dsc-6d186.jpg
Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Nghị quyết số 05-NQ/TW xác định rõ, kiểm tra, giám sát không chỉ là phương thức, chức năng lãnh đạo của Đảng mà còn là cơ chế để Đảng tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền; là công cụ để kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của toàn Đảng, của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp mà trực tiếp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến trong toàn quốc.

Nghị quyết xác định hai mục tiêu quan trọng, cốt lõi, xuyên suốt. Đó là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát gắn với kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát thường xuyên, giám sát ngay từ đầu, góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quyết sách của Đảng; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm, không để vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng hơn, phức tạp hơn.

bqbht_br_dsc-61d91.jpg
Đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, chương trình hành động đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, có tính chiến lược trong giai đoạn 2026 - 2030; phân công tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính khả thi, phù hợp với chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban, cơ quan UBKT và các cấp.

Trong đó, ngành kiểm tra Đảng xác định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát; nâng tầm cơ chế giám sát trong Đảng gắn với các phương thức kiểm soát quyền lực. Cùng với đó là triển khai giám sát việc giải quyết những vấn đề nóng mà dư luận xã hội quan tâm; đang đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện...

bqbht_br_z7750782677961-0b108bbece0d1812e0eed08b7856d210.jpg
Điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh

Hội nghị cũng được quán triệt những điểm mới trong Quy định số 21-QĐ/TW, ngày 11/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

bqbht_br_dscd-6181.jpg
Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Trung ương Trần Tiến Hưng đề nghị toàn ngành thống nhất nhận thức, quyết liệt, đồng bộ trong hành động, tập trung nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

UBKT các cấp sớm xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, bảo đảm tính thống nhất, toàn diện. Tăng cường quán triệt, chủ động tự nghiên cứu, chuyển mạnh từ tiếp thu thụ động sang tích cực cập nhật, chủ động lĩnh hội các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, quy định mới, gắn với cụ thể hóa và triển khai đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực số cho đội ngũ cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu “kiểm tra, giám sát trên dữ liệu” trong toàn ngành.

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.
Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.