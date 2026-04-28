Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2026.

Sáng 28/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Tham dự có các đồng chí: Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Tại phiên tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong kỳ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính dự phiên tiếp công dân.
Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Theo đó, 1 vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao xử lý tại phiên tiếp dân kỳ trước, đã được giải quyết dứt điểm theo quy định; 4 vụ việc đang được các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp rà soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 31 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền, giải quyết 12 đơn, lưu 19 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 24 đơn, đã chuyển 8 đơn đến các cơ quan, lưu 16 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Đồng chí Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình báo cáo nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại phiên tiếp công dân kỳ trước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 7 đơn, đã chuyển 1 đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu 6 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Các đơn vị cũng đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết các đơn kỳ trước đã chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đồng chí Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc báo cáo nội dung được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cũng đã báo cáo cụ thể các vụ việc, đơn thư được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại các phiên tiếp dân kỳ trước.

Công dân Võ Triều Thanh trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân

​Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp công dân Võ Triều Thanh, thôn Trường Tiến, xã Tùng Lộc về kiến nghị thực hiện Kết luận số 2799 ngày 21/8/2021 của UBND huyện Can Lộc cũ đối với ông Lê Sỹ Thái - Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện cũ, nay là xã Tùng Lộc; tiếp công dân Hà Minh Tân cùng một số hộ dân ở thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà đề nghị làm rõ Kết luận số 78 ngày 27/11/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Kết luận thanh tra số 196 ngày 25/7/2025 của Thanh tra tỉnh liên quan tới vấn đề đất đai ở huyện Lộc Hà cũ, để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Công dân Hà Minh Tân đại diện cho các hộ dân ở thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà trình bày kiến nghị tới lãnh đạo tỉnh.

Về các nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành cấp tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung, kiến nghị và sớm có trả lời cho công dân và có báo cáo đầy đủ cho lãnh đạo tỉnh.

Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá: Thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy vậy, vẫn còn một số vụ việc giải quyết chậm, chưa dứt điểm. Một số vụ việc vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện phức tạp, vượt cấp nếu không được chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy kết luận phiên tiếp công dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng, đưa hoạt động tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Chủ động rà soát, tập trung phân loại giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người, kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp do chủ quan, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách.

Các sở, ngành cấp tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vụ việc; nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong tham mưu, xử lý các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền, thời hạn.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp liên quan đến khiếu kiện; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phức tạp; bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng, tụ tập đông người trái pháp luật.​

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Hà Tĩnh kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, tự hào về cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang và xúc động trước tấm gương hy sinh của Tổng Bí thư Hà Huy Tập cùng các anh hùng liệt sỹ, chúng ta càng thấm thía trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân và tương lai dân tộc.
Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Xúc động lễ dâng hoa, dâng hương tại khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.
Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Tiếp nối sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Hà Tĩnh quyết tâm bứt phá thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV

Học tập và noi gương đạo đức ngời sáng, tiếp nối xứng đáng sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Trang trọng Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: cuộc đời cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập là biểu tượng cao đẹp của một trí thức trẻ giàu lòng yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng vô sản và con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ trí thức yêu nước đến nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

Từ một trí thức yêu nước, đồng chí Hà Huy Tập đã sớm dấn thân vào con đường đấu tranh cách mạng đầy gian lao, thử thách, trở thành người chiến sỹ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng trong thời kỳ đầy biến động của lịch sử dân tộc. Cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí sống mãi trong lịch sử vinh quang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Phát huy giá trị tư tưởng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, xây dựng Hà Tĩnh giàu mạnh, văn minh

Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lãnh đạo tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là biểu tượng sinh động của lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng cộng sản, bản lĩnh chính trị kiên định, trí tuệ lý luận sắc bén và đức hy sinh cao cả cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; là nguồn động lực to lớn cho các thế hệ trong chặng đường phát triển mới.
Làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.
Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Tôn vinh cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập từ những góc nhìn khoa học sâu sắc

Bằng những luận cứ khoa học, tiếp cận từ nhiều phương diện, các tham luận tại hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam" đã góp phần làm sáng rõ hơn tầm vóc, vai trò và những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.