Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở

Sáng 28/4, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4. Tham dự có các đồng chí: Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Tại phiên tiếp công dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân định kỳ và tình hình tiếp nhận, xử lý đơn thư trong kỳ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính dự phiên tiếp công dân.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Theo đó, 1 vụ việc được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao xử lý tại phiên tiếp dân kỳ trước, đã được giải quyết dứt điểm theo quy định; 4 vụ việc đang được các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp rà soát, kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền.

Trong kỳ, Văn phòng Tỉnh ủy tiếp nhận 31 đơn, đã tham mưu chuyển cơ quan có thẩm quyền, giải quyết 12 đơn, lưu 19 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp nhận 24 đơn, đã chuyển 8 đơn đến các cơ quan, lưu 16 đơn do không đủ điều kiện xử lý.

Đồng chí Đặng Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Cẩm Bình báo cáo nội dung được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại phiên tiếp công dân kỳ trước.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp nhận 7 đơn, đã chuyển 1 đơn tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết; lưu 6 đơn do đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý.

Các đơn vị cũng đồng thời theo dõi, đôn đốc giải quyết các đơn kỳ trước đã chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đồng chí Bùi Thị Kiều Nhi - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Lộc báo cáo nội dung được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại phiên tiếp công dân.

Tại phiên tiếp công dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương cũng đã báo cáo cụ thể các vụ việc, đơn thư được Bí thư Tỉnh ủy giao giải quyết tại các phiên tiếp dân kỳ trước.

Công dân Võ Triều Thanh trình bày kiến nghị tại phiên tiếp công dân

​Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp công dân Võ Triều Thanh, thôn Trường Tiến, xã Tùng Lộc về kiến nghị thực hiện Kết luận số 2799 ngày 21/8/2021 của UBND huyện Can Lộc cũ đối với ông Lê Sỹ Thái - Chủ tịch UBND xã Thuần Thiện cũ, nay là xã Tùng Lộc; tiếp công dân Hà Minh Tân cùng một số hộ dân ở thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà đề nghị làm rõ Kết luận số 78 ngày 27/11/2019 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Kết luận thanh tra số 196 ngày 25/7/2025 của Thanh tra tỉnh liên quan tới vấn đề đất đai ở huyện Lộc Hà cũ, để đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Công dân Hà Minh Tân đại diện cho các hộ dân ở thôn Phú Nghĩa, xã Lộc Hà trình bày kiến nghị tới lãnh đạo tỉnh.

Về các nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các ban, ngành cấp tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung, kiến nghị và sớm có trả lời cho công dân và có báo cáo đầy đủ cho lãnh đạo tỉnh.

Kết luận phiên tiếp công dân, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá: Thời gian qua, công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tuy vậy, vẫn còn một số vụ việc giải quyết chậm, chưa dứt điểm. Một số vụ việc vẫn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện phức tạp, vượt cấp nếu không được chỉ đạo xử lý kịp thời, dứt điểm ngay từ cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy kết luận phiên tiếp công dân.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng, đưa hoạt động tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Chủ động rà soát, tập trung phân loại giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp, tụ tập đông người, kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp do chủ quan, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh khiếu nại, tố cáo như đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách.

Các sở, ngành cấp tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với địa phương trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý vụ việc; nâng cao trách nhiệm, chất lượng trong tham mưu, xử lý các vụ việc thuộc lĩnh vực quản lý, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền, thời hạn.

Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp liên quan đến khiếu kiện; chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phức tạp; bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn, không để bị động, bất ngờ, không để phát sinh điểm nóng, tụ tập đông người trái pháp luật.​