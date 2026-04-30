Tự hào truyền thống - vững bước trong kỷ nguyên mới

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, mỗi độ tháng Tư về lại khơi dậy trong lòng người Việt Nam niềm tự hào và những xúc cảm thiêng liêng. Cách đây hơn nửa thế kỷ, vào thời khắc lịch sử 11h30’ ngày 30/4/1975, lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Chiến thắng vĩ đại ấy - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 mãi mãi là biểu tượng rực rỡ của ý chí quật cường, của khát vọng hòa bình và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Xe tăng quân giải phóng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh tư liệu.

Từ thắng lợi lịch sử mùa Xuân 1975, đất nước đã đi qua một hành trình không ngừng nỗ lực và vươn lên. Hơn 50 năm sau ngày thống nhất, Việt Nam hôm nay đã có một diện mạo mới: quy mô và tiềm lực nền kinh tế không ngừng được nâng lên; đời sống Nhân dân ngày càng được cải thiện; vị thế quốc gia không ngừng được củng cố trên trường quốc tế. Những thành quả đó là kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần đổi mới không ngừng của toàn dân tộc.

Nhân dân Sài Gòn vui mừng trong ngày chiến thắng 30/4/1975. Ảnh tư liệu.

Bước vào năm 2026, dù bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn rủi ro, Việt Nam vẫn giữ vững đà phát triển tích cực với mục tiêu tăng trưởng 2 con số. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm; sản xuất phục hồi; xuất khẩu khởi sắc; đầu tư công được thúc đẩy; môi trường kinh doanh tiếp tục cải thiện. Đó không chỉ là kết quả của sự điều hành linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, mà còn phản ánh sức sống bền bỉ của nền kinh tế và tinh thần nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Từ công trường, nhà máy đến đồng ruộng, công sở, chính sự cần cù, sáng tạo, ý chí không khuất phục trước khó khăn của các tầng lớp nhân dân đã góp phần làm nên diện mạo mới của đất nước.

Hòa trong dòng chảy phát triển của đất nước, Hà Tĩnh tiếp tục giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực.

Hòa trong dòng chảy chung ấy, Hà Tĩnh tiếp tục giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành đồng bộ, thông suốt, “gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn”.

Kinh tế tăng trưởng ấn tượng với kết quả quý I năm 2026 đạt 12,42%, dẫn đầu cả nước. Các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ chuyển biến tích cực với nhiều dự án trọng điểm được khánh thành, khởi công, nhiều mô hình mới được đưa vào sản xuất hiệu quả. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục đi vào chiều sâu. Các nhiệm vụ về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo toàn diện; an sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng ấn tượng với kết quả quý I năm 2026 đạt 12,42%, dẫn đầu cả nước.

Nhìn lại hành trình đã qua, càng thêm vững tin vào con đường mà Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn. Dù trong hoàn cảnh nào, chiến tranh hay hòa bình, gian khó hay thuận lợi, dân tộc Việt Nam luôn thể hiện bản lĩnh kiên cường và ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Những thành tựu hôm nay là nền tảng quan trọng, khích lệ toàn dân tộc tiếp tục nỗ lực không ngừng, vượt qua thách thức, giành được những thành quả quan trọng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên thịnh vượng.

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, mà còn nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai.

Tuy vậy, bối cảnh mới đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực quản lý, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, cần chú trọng hơn nữa đến phát triển con người, xây dựng văn hóa, bảo đảm công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đây là mệnh lệnh, cũng chính là cách thiết thực nhất để tri ân những hy sinh của các thế hệ đi trước và hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường của dân tộc.

Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (1/5) không chỉ là dịp ôn lại lịch sử, mà còn nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Phát huy truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đại đoàn kết, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.