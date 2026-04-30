Chiến thắng 30/4 và phát triển đất nước hôm nay

(Baohatinh.vn) - Trong công cuộc dựng xây và phát triển, mỗi thành tựu đạt được đều thấp thoáng bóng dáng của niềm vui đại thắng năm xưa, kết thành hành động, thành ý chí vươn lên không ngừng...

“Hội toàn thắng náo nức đất nước/ Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang/ Ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam Tổ quốc anh hùng…”. Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/4, lời ca trong bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của cố nhạc sĩ Hoàng Hà lại vang lên để mỗi người Việt Nam như được sống lại thời khắc thiêng liêng hào hùng của lịch sử.

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng quân Giải phóng băng qua cánh cổng sắt, đánh chiếm Phủ Tổng thống ngụy Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của quân địch, kết thúc oanh liệt cuộc trường chinh 30 năm chống ngoại xâm của dân tộc. (Ảnh: Mai Hưởng/TTXVN).
Chiến thắng ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự kiện lịch sử vĩ đại này, vừa khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đau thương của cả một dân tộc, vừa mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam; là minh chứng hùng hồn cho chân lý, một dân tộc dù nhỏ nhưng khi biết đoàn kết, có đường lối đúng đắn và ý chí kiên cường, bất khuất, sẽ làm nên những kỳ tích, chiến công lừng lẫy.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những bài học từ Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị và càng trở nên sâu sắc trong bối cảnh đất nước, quê hương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ, đối mặt với cả thời cơ và thách thức đan xen. Bài học có ý nghĩa quyết định, xuyên suốt chính là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã trở thành chân lý mang tính quy luật kể từ sau khi Đảng ta ra đời. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng, Bác Hồ đã đề ra đường lối chiến lược phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Sau 51 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự đổi thay to lớn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).
Và, khi đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được củng cố, nâng cao. Trong kháng chiến, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, thì trong hòa bình tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa đến miền Nam anh dũng kiên cường, trực tiếp là những người “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Theo chân Bác - Tố Hữu). Tinh thần ấy chính là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, của ý chí chung một mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại địa giới hành chính, đẩy nhanh công cuộc phát triển, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của mọi thành phần kinh tế, mọi giai tầng xã hội đã trở thành sức mạnh to lớn để bứt phá, thành công.

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực phát triển KT-XH.

Tháng ngày này, khi đất nước thực hiện cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số…, mọi sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân là tiềm lực, sức mạnh. Khơi dậy và phát huy sức dân, coi Nhân dân là trung tâm, chủ thể của phát triển, là yêu cầu mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh nội sinh với sức mạnh thời đại tiếp tục soi sáng con đường phát triển. Trong kháng chiến, kiến quốc, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, kết hợp nội lực với ngoại lực để tạo nên sức mạnh tổng hợp; thì hôm nay là tiếp thu tri thức, công nghệ, tinh hoa nhân loại.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 minh chứng điển hình cho nghệ thuật chớp thời cơ, tổ chức lực lượng, quyết đoán, sáng tạo. Đó là “thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”, đã trở thành mệnh lệnh lịch sử. Đó là, nhanh chóng chuyển từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn. Biết nắm bắt thời cơ, hành động quyết đoán và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đã tạo ra bước đột phá mang tính lịch sử.

Khơi dậy và phát huy sức dân, coi Nhân dân là trung tâm, chủ thể của phát triển, là yêu cầu mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử.

Ngày nay, thời cơ phát triển đến từ cách mạng công nghiệp 4.0, từ xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, từ kinh tế số…. Nếu không nhanh nhạy, quyết đoán và đổi mới sáng tạo, xác định trọng tâm, trọng điểm và hành động một cách quyết liệt, hiệu quả, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, nhanh chóng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực vừa là yêu cầu phát triển, là sự kế thừa tinh thần “thần tốc, táo bạo” của năm 1975 trong một hình thức mới. Nhìn lại gần đây, với những bước tiến vững chắc trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân… đang làm cho những bài học lịch sử sống động và ý nghĩa.

Sau chiến thắng, dân tộc ta đã chọn con đường hòa giải, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai; vừa thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc, tạo nền tảng cho ổn định và phát triển lâu dài. Lòng nhân ái, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ta bao giờ cũng là giá trị bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần ấy đang được phát huy để xây dựng một xã hội đoàn kết, bao dung, hướng tới mục tiêu chung.

Chiến thắng 30/4 không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Trong ảnh: Sôi động tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Chiến thắng 30/4, đã trở thành một phần tâm hồn dân tộc, một nguồn cảm hứng bất tận nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng. Ở đó, không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đó là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, những giá trị không bao giờ cũ, luôn có khả năng soi sáng hiện tại và tương lai.

Ngày 30/4/1975, cả dân tộc trong niềm vui dâng trào như sóng lớn, lan khắp non sông. Sau bao năm gian khổ, hy sinh, giây phút hòa bình trở về đã khiến mọi trái tim cùng chung một nhịp đập của tự do, của thống nhất đất nước. Niềm vui ấy không hề lắng xuống theo thời gian, không chỉ vang lên trong ký ức mà đã hóa thành sức mạnh tinh thần, thành niềm tin sâu sắc nâng bước cho các thế hệ hôm nay. Trong công cuộc dựng xây và phát triển, mỗi thành tựu đạt được đều thấp thoáng bóng dáng của niềm vui đại thắng năm xưa, kết thành hành động, thành ý chí vươn lên không ngừng.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đang nỗ lực dựng xây và phát triển, thực hiện khát vọng khát vọng dựng xây một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Trên hành trình mới, cường thịnh, hạnh phúc, văn minh, âm hưởng hào sảng của chiến thắng vẫn mãi ngân vang, là nguồn mạch bất tận của lòng yêu nước, của niềm tự hào và khát vọng dựng xây một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Sân chơi nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên

Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi năm 2026 đang được triển khai ở Hà Tĩnh là sân chơi nghiệp vụ bổ ích, tạo cơ hội để báo cáo viên, tuyên truyền viên giao lưu, rèn kỹ năng, nâng cao trình độ, đồng thời tuyển chọn nhân tố xuất sắc tham gia hội thi cấp tỉnh.
Lãnh đạo Trung ương tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm và thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ: Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả tích cực

Để đưa Hà Tĩnh trở thành một cực tăng trưởng năng động, hiện đại, bền vững và là đầu tàu quan trọng của khu vực, đồng chí Phạm Gia Túc – Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.
Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ bày tỏ niềm vinh dự khi được bầu làm đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là trách nhiệm chính trị hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi đại biểu phải không ngừng nỗ lực, tận tâm, tận lực, thực sự là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (Hà Tĩnh), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tiếp công dân định kỳ tháng 4

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh

Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Học Bác, người thương binh tận hiến trên “trận tuyến” vì dân

Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục "xông pha" trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng

Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Từ mạch nguồn truyền thống dân tộc, tinh thần đoàn kết đã trở thành sức mạnh "giữ nước" trong kỷ nguyên mới. Hà Tĩnh đang phát huy giá trị ấy với những bước tăng trưởng ấn tượng.