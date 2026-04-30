Chiến thắng 30/4 và phát triển đất nước hôm nay

“Hội toàn thắng náo nức đất nước/ Ta muốn bay lên say ngắm sông núi hiên ngang/ Ta muốn reo vang hát ca muôn đời Việt Nam Tổ quốc anh hùng…”. Mỗi năm, vào dịp kỷ niệm Chiến thắng 30/4, lời ca trong bài hát “Đất nước trọn niềm vui” của cố nhạc sĩ Hoàng Hà lại vang lên để mỗi người Việt Nam như được sống lại thời khắc thiêng liêng hào hùng của lịch sử.

11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng quân Giải phóng băng qua cánh cổng sắt, đánh chiếm Phủ Tổng thống ngụy Sài Gòn, sào huyệt cuối cùng của quân địch, kết thúc oanh liệt cuộc trường chinh 30 năm chống ngoại xâm của dân tộc. (Ảnh: Mai Hưởng/TTXVN).

Chiến thắng ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự kiện lịch sử vĩ đại này, vừa khép lại cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, đau thương của cả một dân tộc, vừa mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là thắng lợi của bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng Việt Nam; là minh chứng hùng hồn cho chân lý, một dân tộc dù nhỏ nhưng khi biết đoàn kết, có đường lối đúng đắn và ý chí kiên cường, bất khuất, sẽ làm nên những kỳ tích, chiến công lừng lẫy.

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, những bài học từ Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị và càng trở nên sâu sắc trong bối cảnh đất nước, quê hương đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ, đối mặt với cả thời cơ và thách thức đan xen. Bài học có ý nghĩa quyết định, xuyên suốt chính là giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước.

Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đã trở thành chân lý mang tính quy luật kể từ sau khi Đảng ta ra đời. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Đảng, Bác Hồ đã đề ra đường lối chiến lược phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh quân sự, chính trị và ngoại giao; kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Sau 51 năm miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đã có sự đổi thay to lớn. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN).

Và, khi đất nước đứng trước những yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, vai trò lãnh đạo của Đảng không ngừng được củng cố, nâng cao. Trong kháng chiến, Đảng lãnh đạo Nhân dân ta giành độc lập, thống nhất Tổ quốc, thì trong hòa bình tiếp tục huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam, từ tiền tuyến đến hậu phương, từ miền Bắc xã hội chủ nghĩa đến miền Nam anh dũng kiên cường, trực tiếp là những người “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Theo chân Bác - Tố Hữu). Tinh thần ấy chính là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết, của ý chí chung một mục tiêu độc lập, tự do, thống nhất nước nhà. Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp lại địa giới hành chính, đẩy nhanh công cuộc phát triển, sự đồng thuận trong xã hội, niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của mọi thành phần kinh tế, mọi giai tầng xã hội đã trở thành sức mạnh to lớn để bứt phá, thành công.

Người dân Hà Tĩnh nỗ lực phát triển KT-XH.

Tháng ngày này, khi đất nước thực hiện cải cách thể chế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số…, mọi sự đồng thuận và tham gia tích cực của Nhân dân là tiềm lực, sức mạnh. Khơi dậy và phát huy sức dân, coi Nhân dân là trung tâm, chủ thể của phát triển, là yêu cầu mang tính chiến lược của cách mạng Việt Nam trong mọi thời kỳ lịch sử. Sức mạnh dân tộc, sức mạnh nội sinh với sức mạnh thời đại tiếp tục soi sáng con đường phát triển. Trong kháng chiến, kiến quốc, tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, kết hợp nội lực với ngoại lực để tạo nên sức mạnh tổng hợp; thì hôm nay là tiếp thu tri thức, công nghệ, tinh hoa nhân loại.

Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 minh chứng điển hình cho nghệ thuật chớp thời cơ, tổ chức lực lượng, quyết đoán, sáng tạo. Đó là “thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa”, đã trở thành mệnh lệnh lịch sử. Đó là, nhanh chóng chuyển từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc chiến tranh trong thời gian ngắn. Biết nắm bắt thời cơ, hành động quyết đoán và có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đã tạo ra bước đột phá mang tính lịch sử.

Ngày nay, thời cơ phát triển đến từ cách mạng công nghiệp 4.0, từ xu thế chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu, từ kinh tế số…. Nếu không nhanh nhạy, quyết đoán và đổi mới sáng tạo, xác định trọng tâm, trọng điểm và hành động một cách quyết liệt, hiệu quả, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội. Việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, nhanh chóng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực vừa là yêu cầu phát triển, là sự kế thừa tinh thần “thần tốc, táo bạo” của năm 1975 trong một hình thức mới. Nhìn lại gần đây, với những bước tiến vững chắc trong xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số; sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân… đang làm cho những bài học lịch sử sống động và ý nghĩa.

Sau chiến thắng, dân tộc ta đã chọn con đường hòa giải, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai; vừa thể hiện truyền thống nhân văn của dân tộc, tạo nền tảng cho ổn định và phát triển lâu dài. Lòng nhân ái, hòa hợp dân tộc với người Việt Nam ta bao giờ cũng là giá trị bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần ấy đang được phát huy để xây dựng một xã hội đoàn kết, bao dung, hướng tới mục tiêu chung.

Chiến thắng 30/4 không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Trong ảnh: Sôi động tại Khu kinh tế Vũng Áng.

Chiến thắng 30/4, đã trở thành một phần tâm hồn dân tộc, một nguồn cảm hứng bất tận nuôi dưỡng niềm tin và khát vọng. Ở đó, không chỉ là di sản lịch sử mà còn là nguồn lực tinh thần to lớn cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Đó là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, những giá trị không bao giờ cũ, luôn có khả năng soi sáng hiện tại và tương lai.

Ngày 30/4/1975, cả dân tộc trong niềm vui dâng trào như sóng lớn, lan khắp non sông. Sau bao năm gian khổ, hy sinh, giây phút hòa bình trở về đã khiến mọi trái tim cùng chung một nhịp đập của tự do, của thống nhất đất nước. Niềm vui ấy không hề lắng xuống theo thời gian, không chỉ vang lên trong ký ức mà đã hóa thành sức mạnh tinh thần, thành niềm tin sâu sắc nâng bước cho các thế hệ hôm nay. Trong công cuộc dựng xây và phát triển, mỗi thành tựu đạt được đều thấp thoáng bóng dáng của niềm vui đại thắng năm xưa, kết thành hành động, thành ý chí vươn lên không ngừng.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh đang nỗ lực dựng xây và phát triển, thực hiện khát vọng khát vọng dựng xây một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Trên hành trình mới, cường thịnh, hạnh phúc, văn minh, âm hưởng hào sảng của chiến thắng vẫn mãi ngân vang, là nguồn mạch bất tận của lòng yêu nước, của niềm tự hào và khát vọng dựng xây một Việt Nam ngày càng giàu mạnh, sánh vai cùng bạn bè năm châu.