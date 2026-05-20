Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đức Trọng sẽ thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Lâm Đồng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch xã Đức Trọng đến năm 2050 thành đô thị thông minh và trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của 'Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng'.

Sân bay quốc tế Liên Khương hiện đang được đặt tại khu vực Đức Trọng (Lâm Đồng) - Ảnh: TTO
Sân bay quốc tế Liên Khương hiện đang được đặt tại khu vực Đức Trọng (Lâm Đồng) - Ảnh: TTO

Ngày 20-5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050, quy mô gần 14.878ha.

Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị thông minh, đồng thời giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Theo quy hoạch, xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng".

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Đức Trọng, tiếp giáp các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và Đơn Dương. Quy hoạch chia hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Đến năm 2030, xã Đức Trọng tập trung hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới hiện đại, phấn đấu toàn xã đạt chuẩn đô thị loại III. Hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý nước thải tập trung sẽ được đầu tư đồng bộ.

Mạng lưới giáo dục, đào tạo nghề được nâng cấp gắn với nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp, trung tâm logistics và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng các khu nhà ở xã hội, khu dân cư cho công nhân, chuyên gia và khu tái định cư phục vụ các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Xã Đức Trọng cũng là nơi đặt Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đang được nâng cấp lên chuẩn cấp 4E, tiếp nhận tàu bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350. Sân bay đóng cửa từ tháng 3-2026, dự kiến mở lại từ ngày 1-9-2026, đáp ứng 5 triệu hành khách/năm sau năm 2030.

Đến năm 2050, xã Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ phía nam Tây Nguyên, kết nối trực tiếp với hệ thống cao tốc và sân bay quốc tế Liên Khương. Địa phương sẽ là đầu mối trung chuyển giao thông giữa Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, đảm nhận chức năng trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, nghiên cứu phát triển và nông nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chế biến nông sản, dược liệu và mỹ phẩm, tiếp tục đầu tư cảng cạn ICD Đức Trọng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND xã Đức Trọng tổ chức lập quy hoạch, Sở Xây dựng thẩm định, hoàn thành trong quý 2-2026 từ nguồn ngân sách địa phương.

Hiện trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng đặt tại khu vực Đà Lạt, cách xã Đức Trọng hơn 30km về phía bắc, kết nối bằng cao tốc Liên Khương - Prenn và đèo Prenn.

tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/phe-duyet-quy-hoach-xa-duc-trong-thanh-trung-tam-hanh-chinh-moi-cua-tinh-lam-dong-20260520094656458.htm

Tin liên quan

Tags:

#Đức Trọng #Lâm Đồng #quy hoạch #đô thị thông minh #sân bay Liên Khương #hành chính #phát triển

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Lời Bác vang vọng hôm nay

Lời Bác vang vọng hôm nay

Gần 69 năm kể từ ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh, trong ký ức của nhiều người dân, hình ảnh Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Những lời căn dặn giản dị mà sâu xa của Bác đã trở thành động lực để Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh không ngừng vươn lên trên hành trình xây dựng và phát triển quê hương.
Học Bác từ những điều bình dị

Học Bác từ những điều bình dị

Bằng những việc làm thiết thực gắn với chuyên môn, nhiệm vụ, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động cùng thế hệ trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngừng nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa những giá trị cao đẹp của Bác thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...
“7 năm được bảo vệ Bác Hồ là niềm tự hào lớn nhất đời tôi”

“7 năm được bảo vệ Bác Hồ là niềm tự hào lớn nhất đời tôi”

Tháng 5, khi những cánh đồng ở thôn Mỹ Lạc, xã Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) vừa gặt xong vụ xuân, hoa sen nở thắm trong ao làng, căn nhà nhỏ của cựu chiến binh Phan Văn Thi (92 tuổi đời, 67 tuổi Đảng) lại rộn vang tiếng chuyện trò. Dòng ký ức sống động về chiến trường Điện Biên Phủ và những năm tháng trong hàng ngũ bảo vệ Bác Hồ cứ thế được ông truyền đến thế hệ trẻ bằng niềm tự hào thiêng liêng.
Vì sao Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng trên 8% trong 6 tháng đầu năm 2025?

Hà Tĩnh xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột trung tâm

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số giai đoạn 2026-2030, Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi quan trọng và khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang được xác định là trụ cột trung tâm, tạo động lực mới cho tăng trưởng dựa trên năng suất, tri thức và dữ liệu.
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi

Dưới ánh sáng Hồ Chí Minh, với bản lĩnh, trí tuệ, ý chí và khát vọng Việt Nam, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
Trong niềm thương nhớ lắng sâu

Trong niềm thương nhớ lắng sâu

Giữa bát ngát hương sen và không gian yên bình của làng quê xứ Nghệ, mỗi kỷ vật như gợi nhắc về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Bác Hồ, gợi lên trong trái tim mỗi người niềm thương nhớ khôn nguôi.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội (16/5/1906 - 16/5/2026). Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Về thăm quê Bác tháng 5

Về thăm quê Bác tháng 5

Dịp kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), đông đảo người dân từ khắp mọi miền đất nước thành kính về thăm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Người.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!