Đức Trọng sẽ thành trung tâm hành chính mới của tỉnh Lâm Đồng

Sân bay quốc tế Liên Khương hiện đang được đặt tại khu vực Đức Trọng (Lâm Đồng) - Ảnh: TTO

Ngày 20-5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng đến năm 2050, quy mô gần 14.878ha.

Đức Trọng được định hướng trở thành đô thị thông minh, đồng thời giữ vai trò trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh. Theo quy hoạch, xã Đức Trọng đóng vai trò hạt nhân của "Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng".

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên xã Đức Trọng, tiếp giáp các xã Tà Năng, Ninh Gia, Tà Hine, Tân Hội, Hiệp Thạnh và Đơn Dương. Quy hoạch chia hai giai đoạn: ngắn hạn đến năm 2030 và dài hạn đến năm 2050.

Đến năm 2030, xã Đức Trọng tập trung hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới hiện đại, phấn đấu toàn xã đạt chuẩn đô thị loại III. Hạ tầng giao thông, thoát nước, xử lý nước thải tập trung sẽ được đầu tư đồng bộ.

Mạng lưới giáo dục, đào tạo nghề được nâng cấp gắn với nhu cầu nhân lực của các khu công nghiệp, trung tâm logistics và Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Tỉnh cũng định hướng xây dựng các khu nhà ở xã hội, khu dân cư cho công nhân, chuyên gia và khu tái định cư phục vụ các dự án giao thông trọng điểm như cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Xã Đức Trọng cũng là nơi đặt Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, đang được nâng cấp lên chuẩn cấp 4E, tiếp nhận tàu bay thân rộng như Boeing 787 và Airbus A350. Sân bay đóng cửa từ tháng 3-2026, dự kiến mở lại từ ngày 1-9-2026, đáp ứng 5 triệu hành khách/năm sau năm 2030.

Đến năm 2050, xã Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ phía nam Tây Nguyên, kết nối trực tiếp với hệ thống cao tốc và sân bay quốc tế Liên Khương. Địa phương sẽ là đầu mối trung chuyển giao thông giữa Tây Nguyên với Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ, đảm nhận chức năng trung tâm hành chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, logistics, nghiên cứu phát triển và nông nghiệp công nghệ cao.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chế biến nông sản, dược liệu và mỹ phẩm, tiếp tục đầu tư cảng cạn ICD Đức Trọng.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao UBND xã Đức Trọng tổ chức lập quy hoạch, Sở Xây dựng thẩm định, hoàn thành trong quý 2-2026 từ nguồn ngân sách địa phương.

Hiện trung tâm hành chính - chính trị tỉnh Lâm Đồng đặt tại khu vực Đà Lạt, cách xã Đức Trọng hơn 30km về phía bắc, kết nối bằng cao tốc Liên Khương - Prenn và đèo Prenn.