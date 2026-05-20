Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Nóng: Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh, 3 người trong gia đình tử vong

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Tối 19-5, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương phong tỏa hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm.

Hiện trường vụ án mạng.
Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 5 phút cùng ngày, tại một căn nhà ở xã Hậu Thạnh xảy ra vụ án mạng khiến 2 phụ nữ và 1 nam thanh niên tử vong. Các nạn nhân là người trong cùng gia đình, có quan hệ mẹ con, bà cháu.

Nghi phạm được xác định là nam thanh niên tên Bằng, ngụ địa phương. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người này có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân nhưng bị gia đình phản đối.

Theo điều tra ban đầu, sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình. Trong lúc cự cãi, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến cô gái cùng mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đang triển khai lực lượng truy bắt để phục vụ công tác điều tra.

Ngay trong tối cùng ngày, Giám đốc cùng lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra và tổ chức vây bắt nghi phạm.

nld.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://nld.com.vn/nong-an-mang-kinh-hoang-o-tay-ninh-3-nguoi-trong-gia-dinh-tu-vong-196260519211420638.htm

Tags:

#Tây Ninh #vụ án mạng #nghi phạm #gia đình #điều tra #truy bắt

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!