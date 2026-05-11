Sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh được xử lý ra sao?

Để phục vụ cho công tác khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng Hà Tĩnh phân luồng, điều tiết giao thông qua đoạn tuyến Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh thuộc phường Hải Ninh như sau:

Phạm vi phân luồng từ Km 99+600 (ngã tư giao với đường ĐH.89, thuộc xã Kỳ Khang) đến Km 114+400 (ngã tư giao với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc phường Sông Trí).

Phương án phân luồng:

- Các phương tiện di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam đến ngã tư tại Km 99+600/ĐT.547 rẽ phải, đi theo đường ĐH.89 đến quốc lộ 1 rẽ trái.

- Các phương tiện di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc đến ngã tư tại Km 114+400/ĐT.547 rẽ trái, đi theo đường Nguyễn Thị Bích Châu đến quốc lộ 1 rẽ phải.

Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông kể từ 7h30' ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2026. Từ 0h ngày 18/5/2026, người và phương tiện đi lại bình thường qua đoạn tuyến nêu trên.