Sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh được xử lý ra sao?

(Baohatinh.vn) - Đơn vị chức năng dự kiến hốt dọn 8.000 - 9.000 khối đất, đá để xử lý vị trí sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua phường Hải Ninh.
Chiều 10/5, Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai việc lắp đặt biển cảnh báo giao thông và đo đạc, kiểm đếm các khối đá lớn, trước khi bắt đầu tiến hành xử lý điểm sạt lở tại Km 103+700 đường tỉnh 547 (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn thuộc địa phận phường Hải Ninh.
Những tảng đá mồ côi lớn, có khối lượng lên tới cả tấn tại vị trí sạt lở.
Các đơn vị chức năng dự kiến việc xử lý sạt lở tại Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh sẽ mất khoảng 1 tuần.
Để phục vụ cho công tác khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng Hà Tĩnh phân luồng, điều tiết giao thông qua đoạn tuyến Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh thuộc phường Hải Ninh như sau:
Phạm vi phân luồng từ Km 99+600 (ngã tư giao với đường ĐH.89, thuộc xã Kỳ Khang) đến Km 114+400 (ngã tư giao với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc phường Sông Trí).
Phương án phân luồng:
- Các phương tiện di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam đến ngã tư tại Km 99+600/ĐT.547 rẽ phải, đi theo đường ĐH.89 đến quốc lộ 1 rẽ trái.
- Các phương tiện di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc đến ngã tư tại Km 114+400/ĐT.547 rẽ trái, đi theo đường Nguyễn Thị Bích Châu đến quốc lộ 1 rẽ phải.
Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông kể từ 7h30' ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2026. Từ 0h ngày 18/5/2026, người và phương tiện đi lại bình thường qua đoạn tuyến nêu trên.
