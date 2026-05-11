Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh được xử lý ra sao?

Văn Đức
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đơn vị chức năng dự kiến hốt dọn 8.000 - 9.000 khối đất, đá để xử lý vị trí sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh đoạn qua phường Hải Ninh.

bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-2.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-20.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-17.jpg
Chiều 10/5, Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai việc lắp đặt biển cảnh báo giao thông và đo đạc, kiểm đếm các khối đá lớn, trước khi bắt đầu tiến hành xử lý điểm sạt lở tại Km 103+700 đường tỉnh 547 (ĐT.547, còn gọi là đường ven biển Hà Tĩnh) đoạn thuộc địa phận phường Hải Ninh.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh.jpg
Vị trí xảy ra sạt lở nằm ở đoạn đường cong. Tại đoạn tuyến này đã được xây dựng tường bê tông dài hơn 100m để ngăn ngừa sạt lở. Tuy nhiên, sạt lở vẫn xảy ra, khiến cho mảng tường bằng bê tông chừng 30m bị gãy đổ.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-10.jpg
Theo tính toán của đơn vị quản lý tuyến, tại vị trí sạt lở trên đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh có 8.000 - 9.000 khối đất, đá cần được hốt dọn. Điểm sạt lở này xuất hiện vào các đợt mưa bão năm 2025, nhưng chưa được xử lý triệt để.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-8a.jpg
Trên ta luy dương tại Km 103+700 tuyến đường ven biển đoạn qua phường Hải Ninh vẫn còn nhiều khối đất và các tảng đá lớn chực chờ đổ sập xuống đường, có thể gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-19.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-14a.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-14.jpg
Những tảng đá mồ côi lớn, có khối lượng lên tới cả tấn tại vị trí sạt lở.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-6.jpg
Theo ông Lê Doãn Thực - Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh, từ ngày 11/5, đơn vị triển khai việc hốt dọn, xử lý điểm sạt lở tại Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-22.jpg
Về phương án xử lý, đơn vị chức năng sẽ bạt mái ta luy dương, hốt dọn phần đất, đá có nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng tới an toàn giao thông.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-16.jpg
Các tảng đá mồ côi lớn sẽ được máy đục nhỏ ra trước khi vận chuyển đi nơi khác.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-3.jpg
Phần tường bê tông bị đổ gãy sẽ được thay thế bằng các rọ đá. Theo đơn vị chức năng, việc sử dụng rọ đá có thể ngăn ngừa hiệu quả hơn tình trạng sạt lở.
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-7.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-12.jpg
bqbht_br_sat-lo-duong-ven-bien-ha-tinh-21.jpg
Các đơn vị chức năng dự kiến việc xử lý sạt lở tại Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh qua phường Hải Ninh sẽ mất khoảng 1 tuần.
Video: Vị trí sạt lở tại Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh thuộc phường Hải Ninh.

Để phục vụ cho công tác khắc phục sạt lở, Sở Xây dựng Hà Tĩnh phân luồng, điều tiết giao thông qua đoạn tuyến Km 103+700 đường ven biển Hà Tĩnh thuộc phường Hải Ninh như sau:

Phạm vi phân luồng từ Km 99+600 (ngã tư giao với đường ĐH.89, thuộc xã Kỳ Khang) đến Km 114+400 (ngã tư giao với đường Nguyễn Thị Bích Châu, thuộc phường Sông Trí).

Phương án phân luồng:

- Các phương tiện di chuyển theo hướng từ Bắc vào Nam đến ngã tư tại Km 99+600/ĐT.547 rẽ phải, đi theo đường ĐH.89 đến quốc lộ 1 rẽ trái.

- Các phương tiện di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc đến ngã tư tại Km 114+400/ĐT.547 rẽ trái, đi theo đường Nguyễn Thị Bích Châu đến quốc lộ 1 rẽ phải.

Thời gian phân luồng, điều tiết giao thông kể từ 7h30' ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2026. Từ 0h ngày 18/5/2026, người và phương tiện đi lại bình thường qua đoạn tuyến nêu trên.

Tin liên quan

Tags:

#Khắc phục sạt lở đường ven biển #Sạt lở ở Hà Tĩnh #Sạt lở đường ven biển Hà Tĩnh #Đường ven biển Hà Tĩnh sạt lở #Sạt lở đường ven biển #Sạt lở đường ven biển Hà #Cấm đường ven biển Hà Tĩnh #Đường ven biển Hà Tĩnh

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!