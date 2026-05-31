Hà Tĩnh phát hiện gần 1.400 máy tính nhiễm mã độc

Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hàng chục nghìn cảnh báo nhiễm nhiều loại mã độc đối với gần 1.400 máy tính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phân tích dữ liệu sự cố về an toàn thông tin.

Ra mắt vào ngày 25/11/2025, Trung tâm Điều hành an ninh mạng (Công an tỉnh Hà Tĩnh) có nhiệm vụ phát hiện sớm, cảnh báo và ngăn chặn các nguy cơ tấn công mạng; thu thập và phân tích dữ liệu sự cố; bóc gỡ, xử lý mã độc trên máy tính. Đồng thời kết nối, chia sẻ thông tin với Trung tâm An ninh mạng quốc gia. Từ đó, giúp nâng cao khả năng phòng vệ mạng, giảm thiểu rủi ro và hỗ trợ ứng cứu sự cố kịp thời trên quy mô toàn tỉnh.

Đến nay, trung tâm đã phát hiện hơn 44.300 cảnh báo nhiễm hơn 280 loại mã độc đối với gần 1.400 máy tính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn. Từ đó, kịp thời đánh giá mức độ rủi ro và phối hợp với các bên liên quan xử lý dứt điểm các sự cố, bảo đảm an toàn thông tin.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao rà quét các mã độc.

Thiếu tá Trần Thùy Dung - Phó Đội trưởng Đội nghiên cứu phát triển giải pháp và phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Thời gian tới, trung tâm sẽ tăng cường công tác rà quét, giám sát liên tục 24/7 nhằm chủ động nhận diện, cảnh báo sớm các nguy cơ mất an toàn, an ninh mạng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương để ứng phó kịp thời các sự cố, quyết tâm xây dựng "lá chắn" bảo mật vững chắc, bảo vệ an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh".

