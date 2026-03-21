Tình hình an ninh mạng trên địa bàn Hà Tĩnh được bảo đảm ổn định

Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Dự phiên họp có Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng các đồng chí Trưởng Tiểu ban An ninh mạng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có đồng chí Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn ra sôi động, phức tạp đòi hỏi phải có tư duy mới, nhất là liên quan đến vấn đề an ninh, đặc biệt là an ninh mạng.

Đặt vấn đề an ninh mạng trong bối cảnh chung của đất nước thời kỳ mới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng, phải có tư duy mới, hành động đột phá, kết quả phải được lan toả, lấy mục tiêu làm định hướng, lấy sản phẩm làm thước đo. Đặc biệt, phải chuyển mạnh từ tư duy nhiệm vụ sang tư duy kết quả; từ làm nhiều sang làm trúng, làm đúng, làm đến nơi, làm đến chốn, làm đến cùng; từ có hoạt động sang có sản phẩm cụ thể chứ không phải ở trên giấy.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ rõ, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã xác định an ninh toàn diện là nền tảng chiến lược với trọng tâm là bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh phi truyền thống, an ninh mạng và an ninh con người trong kỷ nguyên mới. Mục tiêu là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới là nhiệm vụ rất quan trọng nhưng đầy thách thức.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia, năm 2025, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh mạng của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia và các tiểu ban đạt nhiều kết quả nổi bật, đóng góp quan trọng trong triển khai những chính sách, chiến lược của Đảng, Chính phủ. Công tác hợp tác quốc tế đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật được tiến hành thường xuyên, bám sát tình hình; các đơn vị đã tập trung xây dựng, kiện toàn tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh mạng.

Công tác đảm bảo ANTT trên không gian mạng, đấu tranh phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao được Tiểu ban Bộ Công an chủ trì, phối hợp với tiểu ban các bộ, ngành, địa phương có liên quan được triển khai hiệu quả.

Phát biểu tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo An ninh mạng Quốc gia cho rằng, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan đến an ninh mạng; tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu; đầu tư, nâng cấp Trung tâm An ninh mạng quốc gia đủ năng lực, khả năng đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong toàn hệ thống chính trị…

Tại Hà Tĩnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh mạng của Tiểu ban An ninh mạng tỉnh được triển khai hiệu quả, đạt một số kết quả tích cực. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược, lâu dài về bảo đảm an ninh mạng đã và đang được thực hiện. Tình hình an ninh mạng trong tỉnh được bảo đảm ổn định. Hệ thống thông tin của tỉnh cơ bản được bảo vệ trước các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật được tiến hành thường xuyên, bám sát tình hình thực tế. Việc xây dựng, kiện toàn tổ chức lực lượng bảo đảm an ninh mạng được quan tâm, chú trọng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh thông tin mạng được triển khai tốt theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định của pháp luật. Quý I/2026, qua đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 4 vụ, 11 bị can. Trong đó, triệt phá 1 băng nhóm gồm 8 đối tượng về hành vi "Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điện tử"; 1 vụ/1 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; 1 vụ/1 đối tượng về hành vi "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy"; 1 vụ/1 đối tượng về hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã xử phạt 14 trường hợp với tổng số tiền hơn 96 triệu đồng về các hành vi: "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân"; "Mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng"; "Sử dụng tài khoản mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin phục vụ đánh bạc"; "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích"...

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp, hiệp đồng, bảo đảm chỉ đạo thông suốt từ Trung ương tới cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh mạng. Tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu; nghiên cứu xây dựng chiến lược bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, cần triển khai tổng thể, đồng bộ các giải pháp về bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu gắn với thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Đẩy mạnh giải quyết các vấn đề tồn đọng, kéo dài liên quan đến an ninh mạng; tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, phát triển các sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng, an ninh dữ liệu Việt Nam; tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ an ninh mạng, an ninh dữ liệu và triển khai Công ước Hà Nội…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Văn phòng Ban Chỉ đạo, các tiểu ban tại các bộ, ngành, địa phương ngay trong tháng 4/2026 xây dựng và ban hành theo thẩm quyền kế hoạch hành động năm 2026, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng, bằng sự nỗ lực, quyết tâm và sự chủ động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, công tác bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tích, kết quả nổi bật hơn nữa. Góp phần xây dựng niềm tin số, kiến tạo xã hội số, nền kinh tế số phát triển, góp phần phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.