Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và thăm Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (A*Star Model Factory) là một trong những cơ sở nghiên cứu-ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Việt Nam thăm Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan Nhà máy mô hình; bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đó là tư duy kiến tạo rất thực tiễn, Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng năng lực công nghệ quốc gia nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế.

Nhấn mạnh Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng hợp tác Việt Nam-Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (Singapore) đóng vai trò là mô hình nhà máy học tập và thử nghiệm, cho phép doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trực tiếp trải nghiệm, đánh giá và triển khai các giải pháp sản xuất tiên tiến trước khi áp dụng vào thực tế. Mô hình này áp dụng các công nghệ Công nghiệp 4.0 như Internet vạn vật trong công nghiệp (IIoT), robot tự hành và hệ thống điều hành sản xuất thông minh. Về mặt chính sách, mô hình giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản rủi ro đầu tư bằng việc cho phép họ "thử nghiệm trước khi áp dụng" trong một môi trường an toàn và được nhà nước bảo trợ một phần kinh phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm Đường sắt Singapore. Ảnh: TTXVN

* Tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về Tập đoàn và Trung tâm Bảo trì đầu máy toa xe; đánh giá đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến Metro đang và sắp đi vào khai thác; nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi,cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí.

Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là một khu phức hợp kỹ thuật khổng lồ với chức năng chính bao gồm: kiểm tra kỹ thuật hằng ngày, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là đại tu hạng nặng cho các đoàn tàu, hệ thống tín hiệu và các cụm linh kiện cốt lõi (như hệ thống phanh, động cơ, điều hòa không khí).

Trung tâm phục vụ việc thử nghiệm các đoàn tàu điện ngầm mới, hệ thống tín hiệu, công nghệ điều khiển tự động, các giải pháp an toàn vận hành cũng như nâng cấp kỹ thuật cho các tuyến tàu điện ngầm hiện hữu. Phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa Trung tâm thử nghiệm đường sắt này vào hoạt động giúp Singapore có thể tiến hành thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm.

Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo "Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn", giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: "Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo" có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
Khẩn trương sắp xếp thôn, tổ dân phố đảm bảo đồng bộ với chính quyền địa phương 2 cấp

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số...
Bài cuối: Gỡ “điểm nghẽn”, nâng cao năng lực quản trị trên chặng đường mới

Sau giai đoạn đầu triển khai, bên cạnh những kết quả tích cực, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đối mặt với áp lực về nhân lực, cơ chế phân cấp và hạ tầng quản trị. Thực tiễn đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tháo gỡ những "điểm nghẽn" để bộ máy vận hành tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Bài 2: “Lửa thử vàng” từ thực tiễn cơ sở

Trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chủ trương đưa cán bộ về cơ sở ở Hà Tĩnh đang trở thành bước đi mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Không chỉ nhằm giải quyết áp lực công việc ở địa bàn sau sắp xếp, đây còn là môi trường thực tiễn để rèn luyện bản lĩnh, năng lực điều hành và tinh thần gần dân của đội ngũ cán bộ trong điều kiện quản trị mới.
