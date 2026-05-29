Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Trong thời gian ở Singapore, nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) Bastian Giegerich, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La ngày 29/5.
Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay, về phía Singapore có: Bộ trưởng Bộ Phát triển số và Thông tin Josephine Teo; Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh; Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á, Bộ Ngoại giao Zhou Suli. Về phía Việt Nam có: Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh và Phu nhân; cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.
Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.
Việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013 và nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
