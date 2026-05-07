Đưa quan hệ Việt Nam-Sri Lanka lên tầm cao mới

Chuyến thăm là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam đến Sri Lanka, khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka, đồng thời tạo cơ hội đưa quan hệ song phương phát triển lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngày 4/5/2025. (Ảnh: ĐĂNG KHOA).

Cùng với chuyến thăm Ấn Độ, chuyến thăm Sri Lanka của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy hợp tác với khu vực Nam Á, vì lợi ích của nhân dân Việt Nam và các nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tình hữu nghị giữa Việt Nam-Sri Lanka được vun đắp dựa trên mối liên kết chặt chẽ về tôn giáo, văn hóa, sự sẻ chia những giá trị chung về hòa bình, hữu nghị, ổn định và hợp tác, cùng tình cảm chân thành giữa hai dân tộc. Nhiều thế hệ lãnh đạo và người dân Sri Lanka dành tình cảm yêu mến, quý trọng đối với Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngưỡng mộ tinh thần đấu tranh bất khuất của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việt Nam, quốc gia Đông Nam Á với tình hình chính trị ổn định và nền kinh tế phát triển năng động, là một hình mẫu phát triển mà Sri Lanka mong muốn học hỏi, đồng thời là đối tác mà Sri Lanka coi trọng thúc đẩy hợp tác.

Trong hơn nửa thế kỷ, kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1970, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam-Sri Lanka đã ghi nhiều dấu mốc quan trọng, vượt qua những biến động trong hoàn cảnh lịch sử mỗi nước và khu vực. Việt Nam-Sri Lanka nằm ở những vị trí trọng yếu thuộc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, cả hai nước đang nỗ lực hiện thực hóa những mục tiêu, khát vọng phát triển. Mối quan hệ giữa Việt Nam và Sri Lanka - hai nước bạn bè truyền thống, hai đối tác gần gũi đã mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Tình hữu nghị nồng ấm đã tạo động lực cho việc tăng cường và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Sri Lanka. Thời gian qua, hai bên tích cực duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, giao lưu nhân dân và tiếp xúc tại các sự kiện đa phương. Tin cậy chính trị là nền tảng quan trọng để hai nước thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực. Sri Lanka đã công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 260 triệu USD, tăng 20% so mức năm 2024. Sri Lanka có hơn 30 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 43 triệu USD tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, hợp tác song phương trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giáo dục, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch, tôn giáo, giao lưu nhân dân... đang từng bước phát triển. Hai nước đã ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần vào tháng 10/2005, Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan tháng 5/2025.

Trên trường quốc tế, hai nước duy trì truyền thống phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và khu vực, nhất là Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết, hợp tác Nam-Nam cũng như trong các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Trong giai đoạn dân tộc Việt Nam đang tràn đầy tinh thần quyết tâm, khát vọng và niềm tin vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka là sự khẳng định vững chắc đường lối đối ngoại nhất quán của Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, trong đó coi trọng quan hệ với khu vực Nam Á và Sri Lanka. Việc đưa quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, trong đó có Sri Lanka, lên tầm cao mới mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nguồn động lực và sức mạnh lớn lao cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.