97 phạm nhân tại Hà Tĩnh được trao quyết định đặc xá

(Baohatinh.vn) - Với quá trình cải tạo, rèn luyện tốt, 97 phạm nhân tại Trại giam Xuân Hà và Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã được trao quyết định đặc xá.

Sáng 1/6, Trại giam Xuân Hà (Cục C10 - Bộ Công an) tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 77 phạm nhân đang chấp hành án. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Ngày 26/5/2026, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 751/QĐ-CTN, đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Trại giam Xuân Hà (thuộc C10 - Bộ Công an, đóng tại xã Toàn Lưu, Hà Tĩnh) có 80 phạm nhân được đề nghị đặc xá. Tuy nhiên, trước đó, có 3 phạm nhân được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù và hết thời hạn chấp hành án, còn lại 77 phạm nhân được đặc xá trong dịp này.

Thượng tá Bùi Quốc Toản - Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.

Những phạm nhân được đặc xá lần này đều có quá trình cải tạo tốt, nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định. Kết quả này cũng khẳng định tinh thần nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo, cán bộ Trại giam Xuân Hà trong quá trình giáo dục, cảm hóa, tạo điều kiện để phạm nhân lao động cải tạo, sớm được trở về với người thân, gia đình và xã hội.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh và Trại giam Xuân Hà trao quyết định đặc xá cho phạm nhân.

Quá trình xét, đề nghị đặc xá được Trại giam Xuân Hà cùng các cơ quan liên quan thực hiện chặt chẽ, công khai, công bằng, bảo đảm dân chủ theo quy định của pháp luật.

Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam Xuân Hà phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phan Đình Thành - Giám thị Trại giam Xuân Hà gửi lời chúc mừng đến các phạm nhân được đặc xá; đồng thời đề nghị khi trở về với gia đình, cộng đồng xã hội, sớm ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm ăn lương thiện, phấn đấu trở thành những công dân có ích.

Đại tá Phan Đình Thành mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an cơ sở và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, phối hợp quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá; tạo điều kiện thuận lợi để họ sớm tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, mong muốn gia đình tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên, hỗ trợ để người được đặc xá vươn lên trong cuộc sống.

Người được đặc xá nhận quần áo, đồ dùng cá nhân...

...nghe kiểm tra thông tin nhân thân và được cấp giấy chứng nhận đặc xá trước khi rời trại.

Sáng 1/6, Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước cho 20 phạm nhân đang chấp hành án. Tham dự lễ công bố có lãnh đạo Công an tỉnh cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Dịp này, Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh (xã Toàn Lưu) đã công bố quyết định đặc xá cho 20 phạm nhân đang chấp hành án tại đây. Đây đều là những phạm nhân chấp hành nghiêm nội quy trong thời gian thụ án, có quá trình cải tạo tiến bộ và đủ điều kiện được xét đặc xá theo quy định.

Lãnh đạo Công an tỉnh và đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan...

...trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân.

Việc đặc xá, tha tù trước hạn là chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với những người phạm tội biết ăn năn, hối cải, tích cực lao động, học tập và rèn luyện.

Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Phi Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các phạm nhân được đặc xá; đồng thời nhấn mạnh đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những nỗ lực cải tạo, rèn luyện của mỗi cá nhân trong thời gian chấp hành án. Đại tá Nguyễn Phi Hải đề nghị 20 phạm nhân được đặc xá chấp hành nghiêm pháp luật khi trở về địa phương, sớm tái hòa nhập tốt với cộng đồng. Những phạm nhân đang thụ án tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện tốt để sớm đủ điều kiện xét giảm án, đặc xá trong thời gian tới.

