Nhóm bình luận viên web lậu 'Bún Chả TV' bị bắt

Ngày 27/5, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố 10 người trong đường dây trên về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Theo cơ quan điều tra, một người ở Hà Nội đã đứng ra tổ chức, vận hành hệ thống website Bún Chả TV để phát sóng trái phép nhiều giải thể thao đã được mua bản quyền tại Việt Nam.

Mỗi ngày, hệ thống này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập để xem Ngoại hạng Anh, Champions League cùng nhiều giải đấu khác. Các trận đấu đều có bình luận tiếng Việt, giao diện được đầu tư bài bản nên nhanh chóng hút đông người xem.

Không chỉ phát sóng lậu, website còn gắn quảng cáo và điều hướng người dùng sang các trang cá cược trực tuyến trái phép. Lượng truy cập càng lớn, nhóm vận hành càng thu được nhiều tiền từ quảng cáo và hoạt động đánh bạc.

Cơ quan điều tra xác định, đường dây hoạt động như một "công ty ngầm" trên không gian mạng, chia thành nhiều bộ phận riêng như kỹ thuật, vận hành website, nội dung, bình luận viên, quảng cáo, SEO và kế toán.

Trong đó, nhóm kỹ thuật phụ trách duy trì đường truyền, hệ thống phát sóng; nhóm vận hành cập nhật lịch thi đấu, gắn link xem; các bình luận viên trực tiếp dẫn trận để giữ người xem ở lại lâu hơn.

Bộ phận quảng cáo và SEO có nhiệm vụ kéo lượng truy cập về website. Sau đó, trưởng các nhóm tiếp tục tuyển cộng tác viên qua mạng nên hầu hết các mắt xích trong đường dây không biết nhau ngoài đời.

Toàn bộ việc trao đổi công việc và thanh toán tiền công đều thực hiện online.

Công an đánh giá hệ thống này vận hành khá chuyên nghiệp, thường xuyên thay đổi thiết bị truy cập, tên miền và liên tục di chuyển địa điểm hoạt động để tránh bị phát hiện.

Công an làm việc với một nghi phạm trong đường dây. Ảnh: Công an cung cấp

Nguồn thu chính của hệ thống đến từ quảng cáo và điều hướng người xem sang các trang cá cược trực tuyến. Trong nhiều buổi phát sóng, nhóm này còn chèn các nội dung soi "kèo", dự đoán tỷ số để kích thích người xem tham gia đánh bạc.

Theo điều tra, những người tham gia đường dây được trả công khá cao. Riêng các bình luận viên nhận từ 50 đến 70 triệu đồng mỗi tháng.

Sau thời gian trinh sát, ngày 15/5, ban chuyên án đồng loạt triệu tập nhiều nghi phạm và khám xét nơi ở, nơi làm việc.

Công an thu giữ 38 máy tính, 42 điện thoại di động, nhiều thiết bị thu âm, tài khoản ngân hàng cùng các phần mềm phục vụ việc phát sóng trái phép.