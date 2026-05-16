Những vụ việc đau lòng và lời cảnh báo tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh

Tối 4/5, trên tuyến quốc lộ 281, đoạn qua xã Mai Phụ xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe mô tô do học sinh điều khiển. Thời điểm trên, xe mô tô 38AM-084.20 do em N.M.T. (SN 2009, trú thôn Thanh Hòa, xã Mai Phụ) điều khiển lưu thông theo hướng từ thôn Thanh Hòa đi thôn Báo Ân, xã Mai Phụ. Khi đến khu vực ngã ba thôn Thanh Hòa, xe này va chạm với xe mô tô 38AL-019.78 do P.V.H. (SN 2010, trú thôn Báo Ân) điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến cả hai em bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, trong đó em H. bị chấn thương sọ não. Hai phương tiện hư hỏng nặng.​

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại xã Mai Phụ vào tối ngày 4/5.

Cũng trong tối 4/5, tại tuyến đường ĐH56 thuộc thôn Thạch Thượng, xã Hương Phố, em N.V.Q. (SN 2011, trú thôn 8, xã Hương Phố) điều khiển xe mô tô BKS 38AB-022.45 chở theo em N.T.M.C. (SN 2011, cùng trú địa phương) sau đó mất lái tự ngã xuống đường.

Hậu quả, cả hai em bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, em N.V.Q. đã không qua khỏi.

Hiện trường vụ tai nạn khiến em N.V.Q tử vong

Các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu do học sinh thiếu kỹ năng xử lý tình huống, chủ quan khi tham gia giao thông và điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi.

Đáng lo ngại, bên cạnh các vụ tai nạn, tình trạng thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Ngày 23/4, Công an xã Phúc Trạch đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn vụ gây rối giữa hai nhóm thanh thiếu niên đến từ hai địa phương khác nhau. Các đối tượng chọn khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch – vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị để tụ tập nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Từ ngày 30/4 đến nay, Công an phường Thành Sen cũng đã phát hiện, ngăn chặn 30 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người, chạy xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng. Các trường hợp này chủ yếu trong độ tuổi từ 14 đến 16.

Các thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, an toàn giao thông bị Công an phường Thành Sen xử lý.

Theo lực lượng chức năng, dù công tác tuyên truyền và xử lý vi phạm được tăng cường nhưng tình trạng học sinh điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định vẫn diễn ra phổ biến. Thực tế cho thấy, tại nhiều địa phương, việc quản lý học sinh sử dụng phương tiện giao thông vẫn còn lỏng lẻo.

Ghi nhận tại Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê), nhiều học sinh vẫn điều khiển xe máy điện, xe gắn máy đến trường và gửi tại khu vực xung quanh trường cũng như trong bãi giữ xe của nhà trường. Nhiều phụ huynh cho rằng quãng đường đi học xa, thiếu người đưa đón hoặc nghĩ rằng xe máy điện không nguy hiểm.

Một số học sinh Trường THCS Chu Văn An, xã Hương Khê vẫn điều khiển xe máy điện đến trường dù chưa đủ tuổi.

Thầy Lê Khắc Hùng – Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Chu Văn An cho biết: "Nhà trường đã nhiều lần tuyên truyền trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, đồng thời phối hợp với lực lượng công an phổ biến kiến thức an toàn giao thông cho học sinh. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này rất cần sự phối hợp chặt chẽ từ phía gia đình".

Hàng loạt xe máy điện được học sinh gửi phía ngoài cổng Trường THCS Chu Văn An.

Tại Trường THCS Mỹ Châu (xã Mai Phụ), tình trạng học sinh đi xe máy điện, xe gắn máy đến trường cũng diễn ra hằng ngày. Theo cô Lê Thị Thu Hương – Hiệu trưởng nhà trường, đơn vị đã tăng cường tuyên truyền, yêu cầu phụ huynh và học sinh ký cam kết, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở nhằm hạn chế vi phạm.

Theo thống kê của Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ ngày 15/12/2025 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên, làm chết 10 người và bị thương 39 người. Trung tá Lê Doãn Thái – Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian qua trên địa bàn Hà Tĩnh đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở lứa tuổi học sinh. Bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của học sinh và trách nhiệm quản lý con em từ phía phụ huynh. Thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp các địa phương, nhà trường tiếp tục tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm".

Các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh không chỉ để lại nỗi đau cho gia đình mà còn là hồi chuông cảnh báo đối với toàn xã hội. Đã đến lúc phụ huynh không thể tiếp tục dễ dãi giao phương tiện cho con em khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nhà trường cần tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh; lực lượng chức năng tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc xảy ra.