Học sinh “độ” xe điện chạy gần 90 km/h: Hiểm họa đường phố!

Hiện nay, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều dòng xe máy điện có thiết kế hiện đại, vận tốc lên tới 50–60 km/h. Theo quy định, đây là phương tiện chỉ dành cho người từ đủ 16 tuổi trở lên. Tuy nhiên, thực tế lại đang cho thấy một bức tranh đáng lo ngại: không ít học sinh THCS, thậm chí cả tiểu học, vẫn ngang nhiên điều khiển những phương tiện này khi chưa đủ tuổi, kỹ năng và thể trạng, tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm.

2 học sinh lớp 8 "vi vu" trên 1 chiếc xe máy điện.

Tại các tuyến đường qua địa bàn xã Lộc Hà, hình ảnh học sinh điều khiển xe máy điện không còn xa lạ. Nhiều em mới học lớp 7, lớp 8 đã sử dụng các phương tiện có tốc độ cao, lưu thông trên những tuyến đường đông đúc mà chưa hề được đào tạo kỹ năng lái xe hay xử lý tình huống giao thông. Khi được hỏi, một em học sinh cho biết đang học lớp 8, nhưng vì nhà mua xe máy điện nên sử dụng đi cho tiện.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nghiêm cấm trẻ em dưới 16 tuổi điều khiển xe máy điện và xe gắn máy. Mặc dù pháp luật đã quy định rõ, tuy nhiên trên thực tế, vì nhiều nguyên nhân nên tình trạng vi phạm vẫn diễn ra.

Sự “tiện lợi” đang vô tình trở thành lý do hợp thức hóa cho những vi phạm pháp luật và nguy cơ mất an toàn.

Không chỉ dừng lại ở việc sử dụng xe khi chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, mà một số học sinh còn tự ý “độ” xe máy điện để tăng công suất, tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.

Tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh, một học sinh lớp 10 cho biết đã chi hơn 10 triệu đồng để nâng cấp pin, thay đổi kết cấu nhằm tăng tốc độ phương tiện. “Xe ban đầu chạy khoảng 50 km/h, nhưng em muốn nhanh hơn nên đã độ lại. Theo thợ sửa xe thì tốc độ có thể đạt 90km/h” - nam sinh này thừa nhận.

Chiếc xe máy điện này đã được "độ" các bộ phận để có vận tốc sử dụng gần 90km/h.

Nam sinh này sẵn sàng chi số tiền khoảng chục triệu đồng để "độ xế yêu" của mình trở thành phiên bản xe máy điện chạy nhanh hơn, đáp ứng đam mê tốc độ.

Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên mạng xã hội, có thể dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm, fanpage công khai quảng cáo dịch vụ “độ” xe điện với đủ mức giá và hình thức. Những chiếc xe vốn chỉ thiết kế tốc độ vừa phải nay có thể đạt tới 60–70 km/h, thậm chí nhanh hơn, trong khi khung gầm, hệ thống phanh và kết cấu an toàn không hề được nâng cấp tương ứng.

Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do người điều khiển có thể không thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh vượt trội của xe. Hệ thống phanh, hệ thống điện của xe máy điện cũng có thể không còn tương thích một khi xe được nâng cấp lên mức công suất cao hơn, có khả năng chạy nhanh hơn.

Hàng loạt chiếc xe máy điện được giới thiệu trên các trang mạng xã hội với đủ chủng loại, màu sắc... tuỳ với số tiền các em học sinh có thể chi trả.

Không chỉ nguy hiểm, hành vi độ xe máy điện còn dẫn đến vi phạm pháp luật. Theo đó, hành vi tự sửa chữa, độ pin xe máy điện, xe đạp điện nhằm thay đổi điện áp, dung lượng, kết cấu, hệ thống điện được xem là hành vi thay đổi đặc tính của xe, và thuộc hành vi bị xử phạt theo Điều 32 Nghị định 168/2024 vì tính chất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, gây mất an toàn cho người sử dụng.

Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe máy điện độ chế. Một số trường hợp học sinh chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại, dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Về góc độ gia đình, chị Nguyễn Thị Thảo (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) chia sẻ: “Mặc dù biết con chưa đủ tuổi điều khiển xe máy điện, nhưng do trường học cách nhà xa trong khi vợ chồng tôi đi làm từ sáng sớm nên không thể đưa đón con đi học. Vì vậy, khi cháu lên lớp 8, chúng tôi đã mua xe máy điện để cháu tự đi học.”

Học sinh vừa đi xe máy điện vừa đùa nghịch trên các cung đường.

Thầy Phan Văn Chính - Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Tân (xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, từ đầu năm học, nhà trường đã có văn bản yêu cầu học sinh sử dụng xe đạp điện đúng quy định, không sử dụng xe máy điện để tham gia giao thông, phải đội mũ bảo hiểm khi đến trường. Tuy nhiên, với số lượng phương tiện lớn, việc kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là một số học sinh gửi xe bên ngoài khuôn viên trường.

Trước thực trạng này, lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, xử lý. Thượng tá Hà Hải Long - Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã triển khai nhiều đợt ra quân, tập trung kiểm soát tại khu vực trường học, điểm gửi xe, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, một trong những nguyên nhân chính vẫn xuất phát từ sự chủ quan của phụ huynh khi giao xe cho con em chưa đủ tuổi. Dù đã có nhiều biện pháp phối hợp giữa công an và chính quyền địa phương, tình trạng này vẫn chưa được xử lý triệt để.

Trong thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan nếu để xảy ra tình trạng học sinh sử dụng phương tiện sai quy định".

Tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường quy định... diễn ra khá nhiều.

Rõ ràng, sự tiện lợi không thể đánh đổi bằng an toàn. Khi những chiếc xe điện ngày càng biến tướng, trách nhiệm quản lý từ gia đình, nhà trường và xã hội cũng cần phải chặt chẽ hơn, để không còn những “tay lái non” phải đối mặt với những rủi ro vượt quá khả năng kiểm soát của mình.