Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Nam sinh lớp 9 tử vong sau khi bị hút vào đường ống xả nước trạm bơm 31/05/2026 22:08 Trong lúc cùng nhóm bạn tắm tại khu vực trạm bơm ở xã Bạch Ngọc (Nghệ An), một nam sinh lớp 9 không may bị dòng nước hút vào đường ống xả, dẫn đến tử vong thương tâm.

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Một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng 28/05/2026 19:41 Người dân xã Sơn Giang (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

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Nhóm bình luận viên web lậu 'Bún Chả TV' bị bắt 28/05/2026 05:00 Mỗi bình luận viên được trả công 50-70 triệu đồng một tháng để bình luận, giữ chân người xem các trận bóng đá phát lậu trên web "Bún Chả TV".

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Trạm trộn bê tông “chui” ngang nhiên “đại náo” khu dân cư 24/05/2026 08:09 Một trạm trộn bê tông không được cấp phép ngang nhiên hoạt động tại xã Đức Thọ khiến người dân bức xúc và đặt câu hỏi về công tác quản lý của chính quyền địa phương.

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Đường dây chế tạo, mua bán vũ khí quy mô lớn bị triệt phá ra sao? 22/05/2026 16:37 Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng hoạt động liên tỉnh với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi.

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Khi mạng xã hội trở thành “ngòi nổ” bạo lực trong thanh thiếu niên 22/05/2026 05:05 Chỉ vì một lời thách thức trên mạng hay sĩ diện trước bạn bè, nhiều thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh đã bị kích động, lao vào các vụ hỗn chiến với hung khí nguy hiểm.

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây “rửa tiền” xuyên quốc gia 21/05/2026 14:56 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội danh “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.