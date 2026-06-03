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Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng phòng hộ, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.

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Vào khoảng 15h30 phút ngày 3/6, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận thôn Xuân An 1, xã Nghi Xuân, liền thông báo cho chính quyền địa phương.
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Ngay sau khi nhận được tin báo, xã Nghi Xuân huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng quân sự, công an, kiểm lâm cùng dân quân địa phương và nhiều người dân tập trung triển khai các biện pháp dập lửa.
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Khu vực xảy ra cháy là rừng phòng hộ nên có thảm thực vật khá dày.
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Thời tiết nắng nóng kết hợp với gió Tây Nam thổi mạnh, địa hình núi cao nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
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Trước tình hình đó, lực lượng phòng cháy phải tiếp cận nhiều hướng để phát đường băng cản lửa. Đồng thời với đó là mở đường cho xe cứu hỏa vào sát chân núi để kéo vòi lên cao phun nước dập lửa.
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Nhờ triển khai linh hoạt, kịp thời các giải pháp, sau hơn 1 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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Tags:

#Cháy rừng phòng hộ #cháy rừng ở Nghi Xuân #hỏa hoạn

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