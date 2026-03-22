Đề xuất bắt buộc học viên phải xem clip tai nạn nghiêm trọng trước thi bằng lái

Nội dung trong sát hạch lái xe sẽ chặt chẽ hơn theo đề xuất của Cục Cảnh sát giao thông

Cục Cảnh sát giao thông cho biết đơn vị đang tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe.

Việc này nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe (sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật), kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Đáng chú ý, cảnh sát giao thông sẽ tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip nội dung liên quan đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên.

"Việc này để họ nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh", theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông.

Qua phân tích từ các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế, cơ quan chức năng đánh giá các vi phạm trên đường, lỗi trong các vụ tai nạn giao thông cho thấy chưa đồng bộ, thống nhất.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông lấy ví dụ đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng…, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây tai nạn hàng đầu.

Tuy nhiên khi sát hạch đường trường thì học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

"Như vậy việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái, mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe", theo Cục Cảnh sát giao thông.

Việc cho học viên xem clip liên quan đến các vụ tai nạn được đơn vị này đánh giá là một trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho tài xế ngoài kiến thức về kỹ thuật lái xe và pháp luật.