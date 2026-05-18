5 con bò bị sét đánh chết giữa đồng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 5 con bò của 2 hộ dân ở xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh bị sét đánh chết giữa đồng vào đêm qua (17/5).

Đàn bò 5 con bị sét đánh chết. Ảnh: Xã Trường Lưu cung cấp

Sáng 18/5, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sét đánh chết 5 con bò của 2 hộ dân thôn Trung Hòa.

Vào lúc 6h sáng nay, người dân phát hiện đàn bò 5 con của ông Đường Văn Quế và Đường Văn Vinh chết ở cánh đồng Đồng Ao, thôn Trung Hòa, xã Trường Lưu. Khi người dân phát hiện, bụng các con bò đã trương lên, nằm cách nhau 1 - 2 m.

Tiếp nhận thông tin, xã Trường Lưu phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tới hiện trường kiểm tra sự việc.

Theo xác định ban đầu, đàn bò 5 con chết từ đêm qua (17/5). Thời điểm này, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân bò chết được cho là do bị sét đánh. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Cán bộ xã Trường Lưu ghi nhận sự việc từ gia đình có bò bị sét đánh.

Lãnh đạo xã thông tin, trong những ngày nắng nóng, người dân địa phương có thói quen thả bò ở đồng qua đêm, không lùa về nhà. Khi thời tiết chuyển xấu, không kịp đưa bò về nên dẫn tới sự việc nêu trên.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản sự việc, đồng thời rà soát để đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

#Sét đánh #Sét đánh chết #Sét đánh chết bò #Sét đánh chết bò ở Hà Tĩnh #Bò bị sét đánh chết #Bò bị sét đánh chết ở Hà Tĩnh

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
