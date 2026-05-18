5 con bò bị sét đánh chết giữa đồng ở Hà Tĩnh

Đàn bò 5 con bị sét đánh chết. Ảnh: Xã Trường Lưu cung cấp

Sáng 18/5, ông Nguyễn Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Trường Lưu (tỉnh Hà Tĩnh) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc sét đánh chết 5 con bò của 2 hộ dân thôn Trung Hòa.

Vào lúc 6h sáng nay, người dân phát hiện đàn bò 5 con của ông Đường Văn Quế và Đường Văn Vinh chết ở cánh đồng Đồng Ao, thôn Trung Hòa, xã Trường Lưu. Khi người dân phát hiện, bụng các con bò đã trương lên, nằm cách nhau 1 - 2 m.

Tiếp nhận thông tin, xã Trường Lưu phối hợp cùng lực lượng chức năng đã tới hiện trường kiểm tra sự việc.

Theo xác định ban đầu, đàn bò 5 con chết từ đêm qua (17/5). Thời điểm này, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm sấm sét. Nguyên nhân bò chết được cho là do bị sét đánh. Ước tính thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Cán bộ xã Trường Lưu ghi nhận sự việc từ gia đình có bò bị sét đánh.

Lãnh đạo xã thông tin, trong những ngày nắng nóng, người dân địa phương có thói quen thả bò ở đồng qua đêm, không lùa về nhà. Khi thời tiết chuyển xấu, không kịp đưa bò về nên dẫn tới sự việc nêu trên.

Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan lập biên bản sự việc, đồng thời rà soát để đề xuất cấp trên hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

