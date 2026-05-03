Giao thông Hà Tĩnh thuận lợi trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dù lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có tăng lên nhưng nhìn chung tình hình giao thông ở Hà Tĩnh vẫn khá thông thoáng, thuận lợi.

Sáng 3/5, tại nút giao ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh, lưu lượng phương tiện khá đông đúc.
Phần lớn phương tiện lưu thông từ nút giao để vào cao tốc, hướng ra Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.
Trên các tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh, lượng phương tiện di chuyển khá đông đúc, nhất là xe ô tô cá nhân. Theo quan sát, tình hình giao thông vẫn được duy trì ổn định.
Trong các tuyến đường huyết mạch qua địa bàn Hà Tĩnh, cao tốc Bắc- Nam vẫn là tuyến giao thông được các tài xế lựa chọn cho hành trình trở lại nơi làm việc trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ.
Nhiều tài xế cho biết, để tránh tình trạng ùn ứ phương tiện ở ngày cuối kỳ nghỉ lễ, đã chọn giờ xuất phát để trở lại nơi sinh sống, làm việc sớm hơn thường lệ, bắt đầu từ chiều 2/5 và sáng sớm 3/5.
Dòng xe lưu thông thuận lợi, thông thoáng trên cao tốc qua Hà Tĩnh.
Được tuyến cao tốc “san sẻ” lượng lớn phương tiện nên trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh, mật độ xe cộ đi lại không quá đông đúc.
Tình hình giao thông trên quốc lộ 1 qua địa bàn Hà Tĩnh thông thoáng, thuận lợi cho người và phương tiện lưu thông.
Nhiều gia đình cũng chọn phương án trở lại nơi sinh sống sớm hơn để tránh tình trạng ùn tắc có thể xảy ra.
Video: Giao thông thuận lợi trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh.

Theo thông tin từ Công an tỉnh, trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5, toàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông làm 5 người bị thương.

Lực lượng CSGT lập biên bản, xử phạt trên 670 trường hợp vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Các lỗi chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe...

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Giao thông Hà Tĩnh thông thoáng trong kỳ nghỉ lễ

Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

