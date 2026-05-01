Tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ

Ngân Giang - Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo cho người dân có kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 an toàn, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh đã tăng cường xử lý vi phạm giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ...

Dịp lễ 30/4, 1/5 là thời gian mọi người nghỉ ngơi, du lịch, tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm tình trạng vi phạm giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh triển khai các tổ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông tại các tuyến đường trọng điểm trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Các Tổ công tác đã đồng loạt ra quân, triển khai cắm chốt và tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, các khu vực cửa ngõ và điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh.

Chiều ngày 30/4, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh triển khai nhân lực, phương tiện, thiết bị thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm trong dịp nghỉ lễ trên tuyến quốc lộ 15B, đoạn qua Khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm).

Trong dịp nghỉ lễ, lực lượng chức năng tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn giao thông (TNGT) như: vi phạm nồng độ cồn; vi phạm tốc độ; điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm...
Đối với vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý theo tinh thần "đã uống rượu bia, không lái xe". Việc kiểm tra được thực hiện liên tục vào nhiều khung giờ.
Ghi nhận tại tuyến đường 26/3 (phường Thành Sen) vào tối 30/4, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh tổ chức kiểm soát chặt chẽ mọi phương tiện lưu thông. Quy trình kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, quyết liệt.

Bên cạnh các chốt kiểm soát cố định, CSGT Công an Hà Tĩnh còn bố trí nhiều tổ tuần tra lưu động bằng xe chuyên dụng. Việc này giúp kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp cố tình né tránh chốt hoặc vi phạm trên các cung đường vắng.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian vừa qua, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, một bộ phận người dân vẫn “phớt lờ” các quy định khi tham gia giao thông. Với các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, mọi trường hợp vi phạm đều bị lập biên bản và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong những ngày còn lại của kỳ nghỉ lễ, lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh sẽ tiếp tục duy trì cường độ tuần tra, kiểm soát. Quyết tâm giữ trọn bình yên cho mỗi cung đường, để kỳ nghỉ lễ của nhân dân thực sự trọn vẹn và an toàn.

Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Gác cho dân nghỉ lễ an toàn, bình yên

Công an Hà Tĩnh tăng cường lực lượng, phương tiện, ứng trực 24/24h; chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm tuyệt đối ANTT trong hai kỳ nghỉ lễ.
Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.