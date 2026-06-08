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Nhanh chóng dập tắt cháy rừng ở Kỳ Anh

Vũ Viễn
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(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng tràm ở sát nhà dân, chính quyền xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.

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Vào khoảng 15h50' ngày 8/6, người dân phát hiện lửa bùng phát tại khu vực rừng tràm thuộc địa phận các thôn Phú Trung, Phú Hải (xã Kỳ Anh) và nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương.
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Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Kỳ Anh huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, bộ đội, kiểm lâm, dân quân và người dân triển khai dập lửa. Mặc dù đám cháy không lớn nhưng nằm sát nhà dân, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
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Trước tình hình đó, lực lượng chữa cháy phải tiếp cận nhiều hướng để phát đường băng cản lửa.
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Nhờ triển khai linh hoạt, kịp thời các giải pháp, sau khoảng 40 phút, đám cháy được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

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