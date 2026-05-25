Siết chặt biện pháp phòng, chống cháy rừng ven sông Ngàn Phố

Những ngày nắng nóng, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Phố kiểm tra rừng thông, rừng tre nứa và các khu vực rừng dễ cháy.

Những ngày này, các cánh rừng ven sông Ngàn Phố đang bước vào thời điểm dễ cháy nhất trong năm. Bám sát phương án đã được phê duyệt, hiện nay, cán bộ, nhân viên tại 4 chốt bảo vệ rừng (BVR) của Ban Quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) sông Ngàn Phố đang tập trung kiểm tra thực địa, giám sát chặt chẽ mọi diễn biến ở những khu vực rừng dễ cháy như: khe Su (xã Tứ Mỹ); rú Vằng, rú Dài, rú Đoài Long (xã Kim Hoa); khe Đen, đập Cửa Bàn (xã Sơn Giang); rú Đồng Bát, khe Nhảy (xã Sơn Tiến)...

Trên cơ sở rà soát hiện trạng rừng và phương án PCCCR cụ thể ở từng khu vực, cán bộ BVR, các hộ nhận khoán và lực lượng hỗ trợ tiếp tục phát dọn, giảm vật liệu cháy dưới tán rừng nhằm hạn chế khả năng bắt lửa và ngăn cháy lan.

Lực lượng chức năng phát dọn thực bì, phát quang đường băng cản lửa để nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Do kinh phí và nhân lực còn hạn chế nên đầu mùa nắng nóng chủ rừng mới nâng cấp, tu sửa gần 30 km đường băng trắng cản lửa loại rộng 10m tại những vị trí nguy hiểm nhất. Hiện nay, đơn vị đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để phát dọn thêm hàng chục km đường băng cản lửa quy mô nhỏ hơn, ở các khu vực ít xung yếu hơn. Qua đó, vừa tạo khoảng cách an toàn giữa các khu vực rừng có nguy cơ cháy, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng ứng cứu tiếp cận hiện trường khi có sự cố.

Ông Nguyễn Văn Cường - cán bộ phụ trách Chốt BVR Lâm Giang cho biết: “Trong mùa nắng nóng, chúng tôi luôn xác định tăng cường siết chặt các biện pháp BVR. Ngoài kiểm tra các tuyến đường băng cản lửa, cán bộ các chốt thường xuyên bám địa bàn, đôn đốc hộ nhận khoán phát dọn thực bì, kiểm tra biển cấm lửa và nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định PCCCR. Dù khó khăn, áp lực, tất cả thành viên trong chốt luôn nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, quyết tâm không để xảy ra cháy rừng”.

Cán bộ phụ trách Chốt BVR Thủy Mai kiểm tra những cánh rừng có thực bì dày, hoặc mới phát để đánh giá tình hình, nhận diện nguy cơ cháy.

Hơn 500 hộ nhận khoán BVR cũng đang vào cuộc đồng bộ với Ban QLRPH sông Ngàn Phố bằng những việc làm cụ thể. Trên cơ sở cam kết, hợp đồng đã ký, các hộ nhận khoán và người dân sinh sống gần rừng phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra BVR tại gốc; chốt chặn các lối vào rừng, tuyến đường dân sinh để kiểm soát tốt nguồn lửa; tích cực tham gia dọn dẹp vật liệu cháy.

Ông Văn Đình Quảng - Trưởng thôn Trường Thủy (xã Kim Hoa) cho biết: “Người dân và các hộ nhận khoán trong thôn đang chấp hành đầy đủ, nghiêm túc các nội dung đã ký cam kết với chủ rừng như: tập trung phát dọn sạch sẽ, mua sắm thêm dụng cụ chữa cháy, cắt cử lực lượng trực gác thường xuyên. Ngoài ra, chúng tôi đang tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao tinh thần cảnh giác để phát hiện cháy kịp thời, chữa cháy hiệu quả”.

Các tuyến đường băng cản lửa thường xuyên được kiểm tra, phát dọn sạch sẽ.

Thời điểm này, các nội dung liên quan đến công tác PCCCR của Ban QLRPH sông Ngàn Phố đã được cụ thể hóa đến từng tiểu khu, từng phần việc, công trình phòng cháy. Bám sát tình hình thực tiễn và khung kế hoạch chung, từ văn phòng đến các tổ BVR, các hộ nhận khoán, người dân và lực lượng hỗ trợ đều đang triển khai nhiệm vụ một cách chủ động, linh hoạt.

Đặc biệt, tại những cánh rừng dễ cháy nhất, Ban QLRPH sông Ngàn Phố đã xây dựng kịch bản chi tiết để ứng phó với cháy rừng ở mọi cấp độ. Trong các tình huống giả định, chủ rừng đã xây dựng cụ thể phương án huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy từ thô sơ đến hiện đại, cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, bảo đảm hậu cần và an toàn… Hiện các tổ, đội BVR đang nghiên cứu, tập luyện tích cực.

Lực lượng chức năng bổ sung các biển cảnh báo ở những bìa rừng nhiều người qua lại, có nguy cơ cháy cao.

Thông qua các tình huống chữa cháy giả định, lực lượng BVR được làm quen với thực tiễn, chủ động nghiên cứu và tập luyện để ứng phó nhanh, tránh chồng chéo khi xảy ra cháy. Việc này cũng giúp ban giám đốc chủ động hơn trong công tác chỉ huy, điều hành và đánh giá đúng năng lực của đơn vị. Nó cũng giúp chủ rừng và các lực lượng hỗ trợ phát hiện những vấn đề còn bất cập, thiếu sót để điều chỉnh, bổ sung.

Ông Nguyễn Hữu An - Giám đốc Ban QLRPH sông Ngàn Phố khẳng định: “Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các chốt, tổ BVR, người dân và lực lượng hỗ trợ siết chặt các biện pháp BVR trong những ngày nắng nóng, sẵn sàng ứng phó với cháy rừng theo kịch bản đã xây dựng. Các nhiệm vụ, kế hoạch, tình huống đều được thực hiện trên tinh thần "phòng cháy là chính, chữa cháy kịp thời" và phát huy tốt phương châm "4 tại chỗ" để hạn chế tối đa cháy rừng”.