Chủ động giữ rừng ở nơi nóng nhất Hà Tĩnh

Chiều 10/4, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê (Hà Tĩnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Hương Khê nằm về phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh, quản lý 38 tiểu khu trên địa bàn các xã Hương Phố, Hương Đô, Phúc Trạch, Hương Xuân, Hương Bình và thị trấn Hương Khê. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp được giao quản lý là 31.026,4 ha; có 29 km đường biên giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào.

Đây là địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đời sống của người dân ở các xã ven rừng còn nhiều khó khăn nên nguy cơ tác động, xâm hại đến rừng luôn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp, đặc biệt là phát sinh nguồn lửa. Vì vậy, nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao, nhất là trong mùa nắng nóng.

Trước tình hình đó, những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) luôn được Ban QLRPH Hương Khê xác định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên.

Năm 2025, Ban QLRPH Hương Khê đã tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý, BVR, PCCCR. Trong đó, sớm ban hành phương án quản lý BVR, PCCCR sát thực tiễn; chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt và sâu sát đến tận tiểu khu, khoảnh. Đồng thời, phân vùng chỉ đạo, thành lập các tổ xung kích, đồng bộ hệ thống BVR, PCCCR từ văn phòng ban đến cơ sở, xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai các giải pháp cụ thể, đặc biệt tập trung cao các vùng trọng điểm.

Ông Lê Khắc Thỏa – Đội trưởng Đội BVR Rào Rồng đề xuất các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Cùng với đó, lực lượng chức năng đã tổ chức hơn 2.000 lượt tuần tra, thành lập các tổ chốt chặn tại những khu vực trọng điểm, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng.

Kết quả, toàn bộ hơn 31.000 ha rừng cơ bản ổn định, không phát sinh điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; không xảy ra cháy rừng.

Theo dự báo, năm 2026 hiện tượng EL-NINO đến sớm, nắng nóng gay gắt nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao.

Vì vậy, Ban QLRPH Hương Khê đã sớm thành lập 11 tổ xung kích với hơn 50 thành viên, tổ chức trực gác 24/24 giờ trong thời điểm nắng nóng; đồng thời tăng cường phối hợp với kiểm lâm, biên phòng và chính quyền địa phương trong tuần tra, truy quét, xử lý vi phạm.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Hương Khê thường xuyên phối hợp tuần tra, bảo vệ rừng.

Trên cơ sở thảo luận của các đại biểu, hội nghị đã thống nhất các giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật lâm nghiệp, ký cam kết bảo vệ rừng với người dân, tu sửa đường băng cản lửa, xử lý thực bì, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy theo phương châm “4 tại chỗ”. Đặc biệt là xây dựng một số phương án xử lý tình huống cháy rừng.

Ông Trương Quốc Long - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm phương án BVR, PCCCR đã đề ra. Trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm; duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ trong mùa nắng nóng; phát huy hiệu quả lực lượng xung kích, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong tuyên truyền, xử lý vi phạm, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng và điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên lâm phần được giao quản lý.