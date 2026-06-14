Lào Cai: Bắt giữ nghi phạm sát hại cháu bé 12 tuổi sau 8 giờ gây án

Nghi phạm Hù A San (sinh năm 1991, trú tại thôn Séo Tả 2, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi y đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 13/6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ được nghi phạm giết hại một bé trai 12 tuổi tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai chỉ sau 8 giờ gây án. Đối tượng bị bắt khi đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.

Cụ thể, vào lúc 11h30 ngày 13/6, Công an xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo của anh Chảo Ông Sâu, sinh năm 1992, trú tại thôn Séo Tả 1, xã Hợp Thành về việc con trai của anh Sâu là cháu C.M.Đ. (12 tuổi) bị Hù A San, sinh năm 1991, trú tại thôn Séo Tả 2, xã Hợp Thành dùng búa đánh vào đầu khiến cháu Đ. tử vong.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được xác định là do cháu Đ. dùng ná bắn cao su và bắn vào người San nên đã xảy ra sự việc nêu trên.

Sau khi gây án, San đã bỏ trốn lên rừng sâu và có dấu hiệu tâm thần nên gây khó khăn trong quá trình truy bắt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng có liên quan đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và phối hợp với Công an xã Hợp Thành, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân, quần chúng nhân dân truy bắt nghi phạm gây án.

Tới khoảng 18h40 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm San khi đối tượng đang cố thủ trên thác nước trong rừng sâu.

Trong quá trình truy bắt đối tượng, lực lượng chức năng đã phải dùng tới flycam để lần theo dấu vết của đối tượng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để bảo đảm an toàn tính mạng cho lực lượng tham gia truy tìm cũng như đối tượng gây án.

Chỉ sau 8 giờ gây án, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra làm rõ./.