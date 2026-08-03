Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

Pháp luật đời sống

Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hội đồng xét xử khẳng định,  hành vi của Đoàn Bảo Châu đã xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an ninh trật tự, bức xúc trong nhân dân nên tuyên phạt bị cáo Châu 7 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngoài hình phạt tù, bị cáo Châu còn bị áp dụng 5 năm quản chế sau khi mãn hạn tù.

Ngày 3/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (SN 1968, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trước đó, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu về nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt và bị tuyên phạt 7 năm tù.
Bị cáo Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt và bị tuyên phạt 7 năm tù.

Sau khi xác minh, ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án. Ngày 30/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Nhưng do Châu bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” và tài khoản Facebook “Chau Doan” với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý, có dấu hiệu phạm tội.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng năm 2007, Đoàn Bảo Châu tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”. Trong thời gian từ năm 2016 - 2021, Châu đã phát trực tiếp 5 video trên tài khoản Facebook này.

Ngoài ra, có một video phỏng vấn Đoàn Bảo Châu được đăng trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” với tiêu đề “Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, xã hội dân sự vào cuộc”, được ghi hình ngày 20/10/2016.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 6 video trên; giọng nói và hình ảnh của người xuất hiện trong cả 6 video cũng là của Đoàn Bảo Châu.

Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xác định, các video trên có nội dung “Tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” và “Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong 6 video là của mình. Tuy nhiên, Châu không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn các video trên nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi Đoàn Bảo Châu bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đã áp dụng các biện pháp xác minh, vận động và truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã niêm yết các văn bản tố tụng đối với Châu tại UBND phường Giảng Võ, gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua vợ Châu, đồng thời đăng thông tin truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Viện KSND TP Hà Nội xác định, Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”.

Trong quá trình sử dụng tài khoản này, Châu đã phát trực tiếp các video có nội dung bị cáo buộc tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên mạng xã hội Facebook nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu không có mặt tại nơi cư trú, không có mặt theo thư kêu gọi, cơ quan điều tra không xác định được nơi ở của bị cáo. Các cơ quan tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết, thông tin công khai và nhiều lần kêu gọi Đoàn Bảo Châu đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng bị cáo không đầu thú.

cand.vn
Link bài gốc Copy link
https://cand.vn/tuyen-phat-bi-cao-doan-bao-chau-7-nam-tu-vi-tuyen-truyen-chong-nha-nuoc-post818510.html

Tin liên quan

Tags:

#Đoàn Bảo Châu #Tuyên truyền chống Nhà nước #Xuyên tạc #Facebook #Chống đối #Việt Nam

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy ngay từ cơ sở

Công an cấp xã ở Hà Tĩnh đã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, chủ hộ kinh doanh thực hiện tốt các biện pháp về phòng, chống cháy nổ, góp phần giữ vững bình yên trên địa bàn.
SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

SIM không chính chủ vẫn dễ mua, khó kiểm soát

Dù quy định xử phạt hành vi mua bán SIM kích hoạt sẵn với mức phạt lên đến 50 triệu đồng đã có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tình trạng mua bán SIM không chính chủ vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng.
Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Khởi tố vụ án, tạm giữ lái xe khách gây tai nạn khiến 7 người tử vong

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông dẫn đến cháy xe khách giường nằm trên QL1 khiến 7 người tử vong và nhiều người bị thương vào sáng ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an Đồng Nai đã phối hợp đại diện VKSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm việc với những người liên quan...
Các trào lưu tạo hình ảnh bằng AI đang thu hút đông đảo người dùng mạng xã hội tham gia chỉ với vài thao tác đơn giản. Ảnh: Internet.

Cẩn trọng khi "bắt trend" trên không gian mạng

Sự phát triển của internet và mạng xã hội đang khiến các trào lưu (hay còn gọi là trend) hình thành với tốc độ chóng mặt. Không ít trào lưu tưởng chỉ để giải trí lại tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư, lộ dữ liệu cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch hoặc tiếp tay cho các hành vi sai trái.
Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Triệt phá đường dây gia đình sản xuất, mua bán hàng giả quy mô lớn

Lợi dụng nhu cầu tiêu dùng, một đường dây chuyên sang chiết, đóng gói bột ngọt, hạt nêm và bột giặt giả các thương hiệu nổi tiếng vừa bị Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá. Đây là đường dây gia đình hoạt động khép kín, tinh vi, thậm chí các đối tượng còn tìm cách đưa hối lộ hòng thoát tội nhưng đã bị lực lượng phá án kiên quyết đấu tranh, bắt giữ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!