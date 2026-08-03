Tuyên phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù vì tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 3/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vắng mặt bị cáo Đoàn Bảo Châu (SN 1968, trú phường Giảng Võ, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Trước đó, ngày 2/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận hồ sơ, tài liệu về nguồn tin tội phạm do Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu bị xét xử vắng mặt và bị tuyên phạt 7 năm tù.

Sau khi xác minh, ngày 24/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án. Ngày 30/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Bảo Châu. Nhưng do Châu bỏ trốn nên Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã.

Quá trình điều tra xác định, Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” và tài khoản Facebook “Chau Doan” với nội dung xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý, có dấu hiệu phạm tội.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khoảng năm 2007, Đoàn Bảo Châu tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”. Trong thời gian từ năm 2016 - 2021, Châu đã phát trực tiếp 5 video trên tài khoản Facebook này.

Ngoài ra, có một video phỏng vấn Đoàn Bảo Châu được đăng trên kênh YouTube “BBC Tiếng Việt” với tiêu đề “Lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, xã hội dân sự vào cuộc”, được ghi hình ngày 20/10/2016.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an), không phát hiện dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong 6 video trên; giọng nói và hình ảnh của người xuất hiện trong cả 6 video cũng là của Đoàn Bảo Châu.

Kết luận giám định của Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội xác định, các video trên có nội dung “Tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân” và “Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân”.

Theo cáo trạng, tại cơ quan điều tra, Đoàn Bảo Châu thừa nhận giọng nói và hình ảnh trong 6 video là của mình. Tuy nhiên, Châu không thừa nhận mục đích phát trực tiếp và trả lời phỏng vấn các video trên nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sau khi Đoàn Bảo Châu bỏ trốn, Cơ quan An ninh điều tra cho biết đã áp dụng các biện pháp xác minh, vận động và truy bắt nhưng chưa có kết quả.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã niêm yết các văn bản tố tụng đối với Châu tại UBND phường Giảng Võ, gửi thư kêu gọi đầu thú thông qua vợ Châu, đồng thời đăng thông tin truy nã trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định.

Viện KSND TP Hà Nội xác định, Đoàn Bảo Châu là người tạo lập, quản lý và sử dụng tài khoản Facebook “Chau Doan”.

Trong quá trình sử dụng tài khoản này, Châu đã phát trực tiếp các video có nội dung bị cáo buộc tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân trên mạng xã hội Facebook nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bị cáo Đoàn Bảo Châu không có mặt tại nơi cư trú, không có mặt theo thư kêu gọi, cơ quan điều tra không xác định được nơi ở của bị cáo. Các cơ quan tố tụng đã thực hiện đầy đủ việc tống đạt, niêm yết, thông tin công khai và nhiều lần kêu gọi Đoàn Bảo Châu đầu thú để hưởng khoan hồng nhưng bị cáo không đầu thú.