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Cháy lớn thiêu rụi gần 3ha rừng ở Sơn Tiến

Đức Thiện
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(Baohatinh.vn) - Sau khoảng 4 giờ nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế được vụ cháy rừng xảy ra ở thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh.

Sáng 17/7, ông Phan Tiến Hùng – Chủ tịch UBND xã Sơn Tiến cho hay: “Trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy rừng khiến nhiều diện tích rừng trồng, chủ yếu là keo tràm bị thiêu rụi”.

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Gần 3 ha rừng trồng ở thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Tiến bị thiêu rụi.

Khoảng 1h ngày 17/7, vụ cháy bùng phát tại khu vực rừng sản xuất ở thôn Thịnh Tiến, xã Sơn Tiến do Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố quản lý.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Tiến cùng với lực lượng công an, quân đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy. Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Sơn cũng đã điều động xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ tới khu vực xảy ra cháy rừng để dập lửa, ngăn đám cháy lan rộng.

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Vụ cháy rừng may mắn không gây thiệt hại về người.

Do gió Tây Nam thổi mạnh, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tới khoảng 5h cùng ngày, vụ cháy rừng cơ bản được khống chế. Vụ cháy rừng may mắn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, gần 3ha rừng trồng đã bị thiêu rụi.

Hạt Kiểm lâm Hương Sơn đang phối hợp với chủ rừng và các đơn chức năng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.

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Chủ đề Cháy rừng ở Hà Tĩnh

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