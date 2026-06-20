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Kịp thời dập tắt đám cháy rừng ở Hồng Lộc

Thiên Vỹ
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(Baohatinh.vn) - Lực lượng chức năng và người dân địa phương đã kịp thời khống chế và dập tắt vụ hỏa hoạn tại khu rừng sản xuất thuộc khoảnh 5, tiểu khu 125 (xã Hồng Lộc, Hà Tĩnh).

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Theo thông tin từ UBND xã Hồng Lộc, vụ cháy rừng diễn ra vào khoảng 13h30, ngày 20/6 tại khu vực rừng sản xuất thuộc khoảnh 5, tiểu khu 125 - khu vực Động Nỏ (thôn Thượng Phú).
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Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND xã Hồng Lộc đã huy động lực lượng gồm cán bộ xã, công an, quân đội, kiểm lâm và người dân tiếp cận hiện trường khống chế và dập tắt đám cháy.
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Đến khoảng 16h chiều, đám cháy đã được khống chế.
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Theo thống kê sơ bộ, diện tích rừng bị cháy khoảng gần 20 ha, hầu hết là rừng bạch đàn tái sinh.
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Một số là các loại cây thông lâu năm.
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Hiện, chính quyền địa phương đang chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân, đồng thời cắt cử lực lượng cảnh giới và khuyến cáo người dân đề phòng đám cháy bùng phát trở lại.

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