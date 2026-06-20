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Ra quân cao điểm chống khai thác IUU và bảo đảm an ninh, trật tự trên biển

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Đợt ra quân cao điểm của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, giữ gìn ANTT trên biển và gỡ bỏ 'thẻ vàng' của EC.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành dự lễ ra quân.

Chiều 20/6, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức lễ ra quân và tuần tra cao điểm phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và bảo đảm an ninh, an toàn trên biển.

Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

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Đại tá Bùi Hồng Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh khai mạc buổi lễ và giao nhiệm vụ cho lực lượng tuần tra.

Lễ ra quân được tổ chức trang nghiêm, bài bản theo nghi thức quân đội. Qua đó thể hiện quyết tâm cao của BĐBP Hà Tĩnh trong việc huy động lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, cửa sông, cửa lạch, bãi ngang, khu neo đậu tàu thuyền và các cảng cá trên địa bàn tỉnh.

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Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương ven biển tham gia lễ ra quân.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành nhấn mạnh: Thời gian qua, BĐBP tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và phối hợp với các lực lượng chức năng, địa phương đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT, bảo vệ ngư trường, đồng hành cùng ngư dân bám biển vươn khơi.

Tuy nhiên, tình hình trên biển vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình trạng khai thác hải sản vi phạm quy định IUU vẫn diễn ra nên cảnh báo “thẻ vàng” của EC chưa được tháo gỡ.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành phát biểu tại lễ ra quân.

Để đợt ra quân đạt kết quả tốt và từng bước khắc phục các hạn chế trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu BĐBP tỉnh phải tập trung nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện tốt công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, tham mưu và xử lý tốt mọi tình huống. Toàn lực lượng cần quán triệt đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, mệnh lệnh của cấp trên về đấu tranh chống khai thác IUU.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành yêu cầu BĐBP Hà Tĩnh phải triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động vào cuộc và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân; khuyến khích ngư dân gắn phát triển sản xuất với bảo vệ chủ quyền biển đảo…

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên lực lượng tham gia tuần tra trên biển.

Ngay sau lễ ra quân, lực lượng biên phòng triển khai đợt tuần tra cao điểm trên toàn bộ vùng biển Hà Tĩnh trong hai ngày 20 - 21/6. Sau thời gian này, các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục bố trí phương tiện, lực lượng tuần tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ và vùng biển được phân công quản lý, bảo vệ.

Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng sẽ tập trung kiểm tra tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Hà Tĩnh; tàu dịch vụ hậu cần nghề cá; các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khai thác, thu mua, vận chuyển thủy sản trên địa bàn.

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Lực lượng BĐBP tham gia lễ ra quân và thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển trong những ngày tới.

Nội dung kiểm tra gồm: giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản, thiết bị giám sát hành trình, nhật ký và báo cáo khai thác; việc chấp hành các quy định về vùng khai thác, nghề khai thác, ngư cụ khai thác, an toàn hàng hải, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ; kiểm soát, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác trên biển.

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Tàu của lực lượng chức năng xuất quân tuần tra trên biển.

Thông qua đợt tuần tra cao điểm này, BĐBP Hà Tĩnh và các lực lượng chức năng quyết tâm kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai thác thủy sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Thủy sản; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn về tính mạng và tài sản của ngư dân.

Hoạt động này cũng góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, cùng cả nước sớm gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của EC đối với ngành thủy sản Việt Nam.

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Tags:

#Ra quân cao điểm chống khai thác IUU #BĐBP Hà Tĩnh chống khai thác IUU #BĐBP Hà Tĩnh bảo vệ biên giới biển #Tuần tra trên biển

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

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