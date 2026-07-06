Tìm thấy 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Thông tin được thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban chỉ đạo 515 Quân khu 7, cho biết tại lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng, sáng 6/7.

Theo thiếu tướng Tâm, cuối tháng 6, lực lượng chuyên môn đào rãnh sâu 3 m, rộng 3 m, dài 10 m tại vị trí nghi vấn gần nhà truyền thống trong công viên thì phát hiện các lớp đất bất thường. Sau khi rút cạn nước, đơn vị tìm kiếm thủ công và phát hiện 5 hài cốt, trong đó ba bộ còn tương đối nguyên vẹn, hai bộ còn lại đã mục nặng.

Rãnh chôn tập thể phát hiện 7 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: Thanh Tùng

Một hài cốt được xác định là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhờ chiếc ví còn giấy tờ tùy thân. Qua xác minh phiên hiệu đơn vị, Quân khu 7 xác định ông Quên là chiến sĩ giải phóng quân thuộc Tiểu đoàn 1, hoạt động tại Long An.

"Tiểu đoàn này từng tham gia trận đánh ở khu vực cầu Chữ Y (cách công viên khoảng 6 km) vào năm 1968. Có thể xác định chiến sĩ Quên hy sinh trong trận đánh này và được đưa về đây an táng", Thiếu tướng Tâm nói.

Đến đầu tháng 7, lực lượng tìm kiếm phát hiện thêm hai hài cốt được bọc trong tăng bạt. Danh tính các liệt sĩ này đang được cơ quan chuyên môn xác minh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu thập nhiều di vật như ba hộp tiếp đạn, đạn, lược, cưa tay và một số giấy tờ đã phai mờ. Trong số này có một tờ giấy được cho là quyết định liên quan đến liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, còn đọc được một số cụm từ như "Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam"; "Do nhu cầu công tác... khả năng... đạo đức của cán bộ, có đề nghị của đơn vị... 962"; "Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quyết định"; "Đồng chí Huỳnh Văn Quên"... Một số tài liệu khác bị mất chữ, sẽ được chuyển cho chuyên gia hỗ trợ phục dựng.

Kế hoạch tìm kiếm được Bộ Tư lệnh TP HCM triển khai từ cuối tháng 5, sau khi nhóm nghiên cứu của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng cung cấp thông tin về các vị trí nghi có hố chôn tập thể trong công viên.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP HCM, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP HCM, cho biết từ hồ sơ lịch sử, ảnh nước ngoài, ảnh vệ tinh, bản đồ quân sự, tài liệu lưu trữ trong và ngoài nước, kết hợp khảo sát thực địa, thành phố từng bước khoanh vùng các khu vực nghi vấn.

Thông qua các kênh thông tin đại chúng, TP HCM cũng tìm được nhiều nhân chứng trực tiếp chứng kiến việc chôn cất tập thể các chiến sĩ và đồng bào yêu nước sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Lời kể của nhân chứng giúp kiểm chứng, bổ sung thông tin, tạo cơ sở xác định vị trí các rãnh mộ tập thể.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang di quan hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng về khu nhà truyền thống, sáng 6/7. Ảnh: Thanh Tùng

Ban Chỉ đạo 515 TP HCM và Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phối hợp với Viện Thiết kế, Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP HCM, Trung tâm Rà phá bom mìn và Binh chủng Công binh khảo sát bằng radar xuyên đất, đo điện trở suất và phân tích địa vật lý.

Kết quả khảo sát ghi nhận nhiều khu vực có tín hiệu bất thường dưới lòng đất, phù hợp với tư liệu lịch sử và lời kể nhân chứng. Theo ông Cường, kết quả này cho thấy hiệu quả của việc kết hợp tư liệu lịch sử, nhân chứng và khoa học công nghệ trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Từ cuối tháng 6, một phần công viên được rào chắn để đào thăm dò tại các khu vực khoanh vùng. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng nằm trong Chiến dịch 500 ngày đêm, diễn ra từ ngày 15/3/2026 đến 27/7/2027.

Chiến dịch đặt mục tiêu quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu sinh phẩm từ 230.000 phần mộ vô danh và giám định ADN khoảng 18.000 mẫu.

Vị trí 3 rãnh trong công viên Lê Thị Riêng nghi là nơi chôn tập thể các chiến sĩ trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Đồ họa: Khánh Hoàng