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Đoàn cứu hộ Việt Nam bàn giao thêm 7 thi thể nạn nhân trong ngày làm việc thứ 4 tại Venezuela

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Trong ngày thứ 4, dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với lực lượng chia thành 5 hướng đã đưa ra thêm được 7 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela.

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Đoàn cứu hộ Việt Nam đưa thi thể nạn nhân trong đống đổ nát bàn giao cho lực lượng chức năng địa phương.

Như vậy, trong 3 ngày tại thực địa, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam đã tìm kiếm, đưa 30 thi thể, bàn giao an toàn cho lực lượng chức năng địa phương làm thủ tục an táng.

Trong ngày hôm nay 3/7, đoàn tiếp tục đưa các mắc kẹt chưa thực hiện được trong ngày hôm qua do điều kiện thời gian.

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chia sẻ kinh nghiệm về công tác cứu nạn, cứu hộ với chuyên gia Mỹ.
Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chia sẻ kinh nghiệm về công tác cứu nạn, cứu hộ với chuyên gia Mỹ.

Bên cạnh đó sẽ mở rộng địa bàn tìm kiếm, xác định thêm các vị trí nạn nhân mắc kẹt.

Xử lý làm sạch khu vực tìm kiếm cứu nạn.
Xử lý làm sạch khu vực tìm kiếm cứu nạn.

Đội ngũ y tế tiến hành phun khử khuẩn các khu vực đã được làm sạch nạn nhân, hỗ trợ các đội khác tẩy trùng, bảo đảm sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ các lực lượng.

Quy mô tàn phá do tại Venezuela được xác định là có thể vượt xa thống kê chính thức, số lượng người thiệt mạng tại đây cũng đang tăng mạnh từng ngày.

Số lượng người thiệt mạng tăng mạnh từng ngày.
Số lượng người thiệt mạng tăng mạnh từng ngày.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam quyết tâm, sẽ nhanh chóng xử lý làm sạch khu vực tìm kiếm cứu nạn được giao để tiếp tục tiến hành nhiệm vụ hỗ trợ tại các khu vực khác, cố gắng từng ngày từng giờ tìm được nhiều nhất các nạn nhân, góp phần giúp Venezuela sớm bước vào công cuộc tái thiết đất nước.

nhandan.vn
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Tags:

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