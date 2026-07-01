Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát

Ngày 30/6 (giờ địa phương), Đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân.

Sau những nỗ lực tìm kiếm, Đoàn đã đưa 11 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát bàn giao cho phía Venezuela. Đoàn cũng đã mở thêm 1 trạm thu dung cấp cứu điều trị cho 26 người dân trong khu vực.

Trong hai ngày 29, 30/6 (giờ địa phương), đoàn đã bàn giao hàng viện trợ cho Venezuela, gồm 35 tấn lương khô, 60 cơ số thuốc, 2 tấn thịt hộp, 4 máy phát điện, 500 chiếc lều bạt, 10 nhà bạt và 50.000 cuộn băng y tế.