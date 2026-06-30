Động đất tại Venezuela: Cảng biển quan trọng La Guaira hoạt động trở lại

Các lực lượng cứu hộ Venezuela tìm kiếm những người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh minh họa: Phi Hùng/PV TTXVN tại Venezuela.

Trong tuyên bố, Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ (SOUTHCOM) cho biết cảng La Guaira - một trong hai cảng chính của Venezuela - hiện đang hoạt động sau khi được sửa chữa và tàu USS Fort Lauderdale đang sử dụng cảng để chuyển nhu yếu phẩm và thiết bị cần thiết đến Venezuela.

Trong khi đó, lực lượng không quân Mỹ cũng đang hỗ trợ khôi phục hoạt động tại sân bay quốc tế Simon Bolivar gần thủ đô Caracas - nơi chịu tổn thất nặng nề do động đất. Trước đó ngày 27/6, sân bay này đã mở cửa trở lại một phần để tiếp nhận các chuyến bay chở hàng cứu trợ.

Mặc dù cơ hội tìm thấy người sống sót dưới hàng mét đất đá đã giảm sau khi qua "khung giờ vàng" 72 tiếng, nhưng ngày 29/6, một thanh niên 21 tuổi may mắn đã được giải cứu thành công tại thị trấn lân cận Tanaguarena, sau chiến dịch giải cứu phức tạp.

Cùng ngày, Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc (LHQ) tại Venezuela, ông Gianluca Rampolla del Tindaro cho biết tổ chức này sẽ cung cấp cho quốc gia Nam Mỹ 10.000 túi đựng thi thể. Phát biểu tại cuộc họp báo trực tiếp, ông Tindaro nhấn mạnh: "Đây là một thảm kịch và chúng tôi thực sự hy vọng con số thiệt hại trên thực tế sẽ thấp hơn dự tính”.

Các trận động đất liên tiếp có độ lớn 7,2 và 7,5 đã xảy ra gần bờ biển Caribe của Venezuela vào tuần trước, làm sập nhiều tòa nhà, hư hại sân bay chính của quốc gia này, đồng thời khiến ít nhất 1.719 người thiệt mạng và khoảng 3.150 người bị thương, trong khi hàng chục nghìn người mất tích.

Trước tình hình trên, cộng đồng quốc tế tích cực hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai. Cùng ngày 29/6, Liên minh châu Âu (EU) công bố khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp mới trị giá 5 triệu euro (5,7 triệu USD) và tổ chức cầu hàng không chở hàng cứu trợ tới Venezuela.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, khoản viện trợ mới này nhằm cung cấp hỗ trợ tức thời cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, tập trung vào tiếp cận nơi trú ẩn và chăm sóc sức khỏe. Đồng thời, EU tổ chức cầu hàng không nhân đạo để vận chuyển vật phẩm thiết yếu tới các vùng thảm họa, với chuyến bay đầu tiên khởi hành từ Copenhagen (Đan Mạch) trong đầu tuần, chở khoảng 50 tấn hàng hóa cứu trợ.

Đây là bước hỗ trợ đáng kể so với đợt ứng phó khẩn cấp mà EU triển khai ngay sau thảm họa. Từ ngày 26/6, Ủy ban châu Âu (EC) đã huy động đội cứu hộ và các hình thức hỗ trợ khẩn cấp thông qua Cơ chế Bảo vệ dân sự EU, với 8 nước thành viên tham gia gồm Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và CH Séc. Hơn 520 nhân viên cứu hộ đã được triển khai, trong đó Italy cử thêm đội y tế và Luxembourg đóng góp thiết bị viễn thông, chỗ ở khẩn cấp, thiết bị cung cấp năng lượng.

Động đất kép ngày 24/6 vừa qua được đánh giá là sự kiện địa chấn nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ, gây thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Cộng đồng quốc tế đang khẩn trương mở rộng quy mô ứng phó, trong đó EU hiện là một trong những nhà tài trợ nhân đạo lớn nhất tại Venezuela nhiều năm qua. Năm nay, khối đã huy động 52 triệu euro để ứng phó với hậu quả nhân đạo của cuộc khủng hoảng kinh tế-xã hội tại nước này, chưa tính đến khoản viện trợ khẩn cấp mới được công bố.