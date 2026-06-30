Đoàn cứu hộ của Việt Nam bắt đầu triển khai cứu hộ động đất tại Venezuela

Theo kế hoạch, ngay khi đến Thủ đô Caracas, Venezuela, Đoàn sẽ di chuyển khoảng 40km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nhanh chóng bắt tay ngay vào khảo sát hiện trường, tìm kiếm nạn nhân tại khu vực dự kiến thực hiện nhiệm vụ là phường Playa Grande, Quận Catia la Mar, bang La Guaira. (Ảnh: Phú Lợi)

Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an cho biết, trong thời gian tại Venezuela, Đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các Đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn.

Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam đối với những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt. Đoàn cứu hộ mong muốn giúp nhân dân Venezuela giảm thiểu được những thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ một cách hiệu quả nhất.

Trận động đất gây thiệt hại nặng nề cho người dân Venezuela.

Sau khi đến nơi, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nhanh chóng bắt tay ngay vào khảo sát hiện trường, tìm kiếm nạn nhân tại khu vực dự kiến thực hiện nhiệm vụ là phường Playa Grande, Quận Catia la Mar, bang La Guaira.