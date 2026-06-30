Đoàn cứu hộ của Việt Nam bắt đầu triển khai cứu hộ động đất tại Venezuela

(Baohatinh.vn) - Sáng 30/6 (giờ Việt Nam), Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, bắt đầu công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn sau trận động đất tàn khốc.
Theo kế hoạch, ngay khi đến Thủ đô Caracas, Venezuela, Đoàn sẽ di chuyển khoảng 40km đến hiện trường, sau đó sẽ triển khai lực lượng, phương tiện bắt tay ngay vào nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.
Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng Đoàn công tác Bộ Công an cho biết, trong thời gian tại Venezuela, Đoàn công tác sẽ phối hợp với lực lượng cứu hộ nước sở tại và các Đoàn cứu hộ quốc tế tham gia tìm kiếm người mất tích, khám chữa bệnh, hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất và thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phía Venezuela, phù hợp với chuyên môn và khả năng của đoàn.
Theo Đại tá Phạm Hùng Dương, đây không chỉ là nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ mà còn là sự sẻ chia của Việt Nam đối với những mất mát mà nhân dân Venezuela đang phải đối mặt. Đoàn cứu hộ mong muốn giúp nhân dân Venezuela giảm thiểu được những thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ một cách hiệu quả nhất.
Sau khi đến nơi, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam nhanh chóng bắt tay ngay vào khảo sát hiện trường, tìm kiếm nạn nhân tại khu vực dự kiến thực hiện nhiệm vụ là phường Playa Grande, Quận Catia la Mar, bang La Guaira.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, nhằm bảo đảm tiến độ và thuận tiện cho người dân theo kế hoạch của Bộ Công an.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Công tác rà soát, hướng dẫn đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, nhằm bảo đảm phục vụ đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026.
Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, khẳng định mình bằng nhiều thành tựu và những chiến công xuất sắc.
Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.
Trong những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được gấp rút hoàn tất, với quyết tâm cao sớm trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.
Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 74/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vì có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.
Sáng 15/6, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức khảo sát, thăm dò tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hơn 16 năm gắn bó với lực lượng Công an nhân dân, Đại úy Nguyễn Hữu Tuấn - cán bộ Công an xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.
Các chiến sĩ mới Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh tuyên thệ dưới cờ, thể hiện niềm vinh dự, tự hào, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Hà Tĩnh thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với quyết tâm tìm lại danh tính cho những người con hy sinh vì Tổ quốc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!